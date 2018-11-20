Гривня на міжбанку трохи знизилася

20 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,76 - 27,78 гривні;

Євро - 31,73 - 31,76 гривні;

Російський рубль - 0,4225 - 0,4231 гривні.

Нагадаємо, 19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,75 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 листопада на рівні 27,76 гривні.

Як повідомлялося, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.

Економічна правда