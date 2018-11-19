Гривня росте на міжбанку

19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,72 - 27,75 гривні;

Євро - 31,68 - 31,72 гривні;

Російський рубль - 0,4201 - 0,4210 гривні.

Як повідомлялося, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.

Нагадаємо, 19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,78 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 27,75 гривні.

16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,77 гривні за долар.

Економічна правда