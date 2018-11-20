Курс валют на 20 листопада

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 листопада на рівні 27,76 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,72 гривні.

Нагадаємо, 19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,78 гривні за долар.

19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,75 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 27,75 гривні.

Економічна правда