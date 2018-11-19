Гривня стабільна на відкритті міжбанку
Понеділок, 19 листопада 2018, 11:06
19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,78 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,74-27,78 гривні;
Євро - 31,68-31,72 гривні;
Російський рубль - 0,4209-0,4219 гривні.
16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,77 гривні за долар.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 27,75 гривні.
Економічна правда
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