Гривня стабільна на відкритті міжбанку

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,78 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,74-27,78 гривні;

Євро - 31,68-31,72 гривні;

Російський рубль - 0,4209-0,4219 гривні.

16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74-27,77 гривні за долар.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 листопада на рівні 27,75 гривні.

Економічна правда