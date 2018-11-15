Нацбанк зміцнив курс гривні на 7 копійок
Четвер, 15 листопада 2018, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 27,84 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,44 гривні.
Нагадаємо, 14 листопада Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на рівні 27,91 гривні.
14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 - 27,82 гривні за долар.
Економічна правда
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