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Нацбанк зміцнив курс гривні на 7 копійок

Четвер, 15 листопада 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 27,84 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,44 гривні.

Нагадаємо, 14 листопада Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на рівні 27,91 гривні.

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 - 27,82 гривні за долар.

Економічна правда

Нацбанк курс

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