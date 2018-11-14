Гривня продовжила зміцнення на міжбанку
Середа, 14 листопада 2018, 17:36
14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 - 27,82 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,81 - 27,82 гривні;
Євро - 31,51 - 31,52 гривні;
Російський рубль - 0,4144 - 0,4150 гривні.
Нагадаємо, 14 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,83 - 27,85 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 листопада на рівні 27,91 гривні.
Економічна правда
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