У Латвії затримали банкіра, який привласнив в Україні 300 мільйонів

За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали резидента - одного з власників ПАТ "Міський комерційний банк" Рейніса Тумовса.

Про це 15 листопада повідомляє прес-служба поліції.

"На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік", - зазначили правоохоронці.

У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.

Також правоохоронці встановили, що голова правління банківської установи отримав громадянство РФ і виїхав до окупованого Криму.

Наразі Нацполіція готує матеріли щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.