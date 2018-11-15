Кабмін пом'якшив вимоги до постачання газу для опалення — Нафтогаз

Кабінет міністрів пом'якшив вимоги для постачання газу на умовах покладення спеціальних зобов’язань у поточному опалювальному сезоні.

Про це "Укрінформу" повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

"Сьогодні офіційно опублікована постанова Кабінету міністрів, що затверджує нові умови постачання природного газу тепловиробникам для потреб населення", - розповіли у Нафтогазі.

Зокрема, вимога до розрахунків за попередній період для отримання права на постачання газу зменшена з 90% до 78%, а для теплопостачальних підприємств, що знаходяться під управлінням ФДМУ, - до 60%.

"Постанова, розроблена за участю НАК "Нафтогаз України", має на меті врегулювати питання теплопостачання у проблемних населених пунктах та не допустити відключення газу для підприємств ТКЕ в опалювальний період", - пояснили у Нафтогазі.

Нові умови надання номінацій діятимуть у період з 1 грудня 2018 до 1 квітня 2019 року, а для теплопостачальних підприємств, що знаходяться під управлінням ФДМУ, - з 16 листопада 2018 року до 1 квітня 2019 року.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував міським радам ініціювати отримання у власність державних теплоцентралей для уникнення проблемних ситуацій з теплопостачанням у містах.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" в жовтні 2018 року подала до Господарського суду Києва позов проти Кабінету міністрів щодо відшкодування збитків в розмірі 6,6 мільярда гривень, які виникли в четвертому кварталі 2015 року через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з постачання газу.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що більше року тривали перемовини МВФ з метою зняти питання підвищення цін на газ для населення з порядку денного. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості.

Як уже писала ЕП, в рамках переговорів з МВФ, найбільш гострі дискусії точилися щодо формату PSO, за яким НАК постачає газ за пільговими цінами збутовим посередникам — газзбутам.

"Нафтогаз" наполягає на варіанті, за яким зможе продавати газ усім постачальникам на оптовому ринку, у тому числі газзбутам, на рівних умовах.

Наразі газзбути, які переважно входять у сферу впливу Дмитра Фірташа, єдині, через кого газ продається населенню.