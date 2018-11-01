Фірташ отримав частку у WOG в обмін на списання боргів у "Надра банку"

Олігарх Дмитро Фірташ в 2013 році отримав 6,55% акцій компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників основних активів групи "Континіум".

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

За даними ЕП, на початку 2013 року олігарх отримав 6,55% акцій кіпрської OWG Oil West Limited в обмін на списання боргів близьких до "Континіуму" компаній у "Надра банку".

У розпорядженні ЕП опинився проект договору купівлі-продажу 6,55% акцій вказаної компанії, підготовлений юристами Group DF.

OWG Oil West Limited на той час була серед засновників основних активів групи "Континіум". Офіційно угода була завершена в 2013 році.

До купівлі у 2010 році Фірташем "Надра банку" його акціонерами були Лагур і Єремеєв, які володіли більш ніж 30% акцій установи. З групою "Континіум" пов'язаний скандал з виведення з банку понад 7 млрд грн напередодні зміни власника фінансової установи.

У 2015 році видання Liga.net повідомляло, що Фірташ веде перемовини про купівлю контрольної частки в групі WOG.

Тоді цю інформацію спростувати і у Group DF, і у WOG. Утім, вже у березні 2016 року факт переговорів підтвердив Петро Димінський, який володів 25% акцій WOG, але згодом повідомив про свій вихід з нафтового бізнесу групи "Континіум".

"Думаю, якби Фірташ став акціонером, у нього стояло би питання щодо мінімум 20%, а він міг би претендувати, може, й на 50%", — заявив Димінський.

Також стало відомо, що WOG побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа.

Більш детально читайте у матеріалі: Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа

Микола Топалов, ЕП