OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про найбільшу аферу, дороги та приватизацію.

Про ремонт доріг. В Україні середній або капітальний ремонт дороги коштує близько 10 мільйонів гривень за кілометр.

Про найбільшу аферу. Угруповання хакерів і біржових трейдерів з Росії, США, України та інших країн заробило понад 100 млн доларів завдяки зламу внутрішніх серверів фінансових новинних агентств.

Про контрабанду сигарет. Україна вже другий рік поспіль продовжує займати першу позицію в рейтингу країн-джерел ввезення в ЄС контрабандних сигарет.

Про скаргу в СОТ. Україна оскаржила рішення Світової організації торгівлі щодо обмеження на поставки до Росії вагонів і стрілочних переводів.

Про НБУ і Приватбанк. Національний банк і Приватбанк виграли апеляційний розгляд у судовій справі, в рамках якої Нікопольський завод феросплавів хотів врятувати свої 64 вагона від примусового стягнення Нацбанком.

Про малу приватизацію. Фонд державного майна виставив на продаж 210 об’єктів малої приватизації із початковою вартістю понад 113 млн гривень.

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