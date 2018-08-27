ЗМІ розповіли про найбільшу в історії аферу з цінними паперами за участю українців

Угруповання хакерів та біржових трейдерів з Росії, США, України та інших країн заробили понад 100 мільйонів доларів завдяки злому внутрішніх серверів фінансових новинних агентств.

Про це пише Meduza з посиланням на розслідування The Verge.

Як зазначається, протягом декількох років угруповання зламувало внутрішні сервери фінансових новинних агентств, забирало неопубліковані і передані під ембарго прес-релізи з інформацією про майбутні угоди і відправляло їх трейдерам.

"Ті, в свою чергу "точно вгадували", чиї акції будуть рости або падати і успішно грали на біржі. До моменту, коли діяльність групи припинили спецслужби, хакерам вдалося викрасти понад 150 тисяч прес-релізів, на підставі яких трейдери закрили понад 800 угод , отримавши не менше 100 млн доларів", - йдеться в розслідуванні.

Починаючи з 2012 року жителі Києва Іван Турчинов, Олександр Єременко та Вадим Єрмолович передавали хакеру з Росії під ніком eggPLC (його особа досі не встановлена) та іншим посередникам прес-релізи новинних агентств.

"До цього часу за Турчиновим і його компаньйонами вже стежило ФБР", - зазначає автор.

Згідно з розслідуванням, ФБР звернулося за допомогою до українських спецслужб, які виявили десять осіб, з якими Турчинов спілкувався на постійній основі. Так вони вийшли на Єременко та Єрмоловича. У всіх трьох не було офіційного джерела доходу, проте було багато вільних коштів і нерухомість.

"Турчинов продовжив зламувати внутрішні сервери новинних агентств, але тепер вже під контролем українських спецслужб", - розповів начальник департаменту кіберполіції МВС України Сергій Демидюк.

"У листопаді 2014 року Єрмолович приїхав з Києва на мексиканський курорт Канкун - на відпочинок. У перший же вечір до нього приїхали поліцейські і оголосили, що він повинен полетіти додому.

Тієї ж ночі його посадили в літак, який, як виявилося, летить в американський Даллас, а всі пасажири навколо Єрмоловича були агентами ФБР.

Його заарештували і сказали, що у нього є вибір - 20 років тюрми або співробітництво. Той вибрав другий варіант", - пише автор.

Єрмолович у травні 2017 року отримав всього 2,5 роки в'язниці.

"У ФБР називають цю справу найбільшим в історії шахрайством з цінними паперами. Поки відомство може довести загальний збиток від діяльності групи на суму 100 млн доларів, але агенти вважають це тільки "верхівкою айсберга", - йдеться в розслідуванні.