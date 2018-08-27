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Кожна дев'ята контрабандна сигарета в ЄС з України — дослідження

Понеділок, 27 серпня 2018, 13:30
 

Україна вже другий рік поспіль продовжує займати першу позицію в рейтингу країн-джерел ввезення в ЄС контрабандних сигарет.

Про це повідомляє delo.ua з посиланням на дослідження компанії KPMG.

Понад 4,8 млрд контрабандних сигарет поставляється саме з України, що становить майже 11% всього обсягу контрабанди в країни ЄС і понад 1 млрд євро бюджетних втрат ЄС.

 

Українські прикордонники повідомляють, що в 2017 році виявили 8,3 млн пачок контрабандних сигарет, що на 43% більше, ніж роком раніше.

Хоча цей показник дещо знизився в порівнянні з попереднім роком, проте Україна продовжує бути джерелом №1 контрабандних сигарет, що в умовах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС викликає занепокоєння з боку Брюсселя.

Раніше повідомлялося, що ринок тютюну в Україні зменшився на 9,9% за перше півріччя 2018 року. Причиною скорочення є зменшення споживання тютюну внаслідок зростання цін на сигарети після підвищення акцизів.

Економічна правда

ЄС тютюн
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