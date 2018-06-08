Активи "Газпрому" заарештують в чотирьох країнах – президент

Президент України Петро Порошенко назвав країни, в яких буде заарештовано активи "Газпрому", для отримання 2,6 млрд доларів, які, згідно з судовим рішенням, має отримати Україна.

Про це сказав президент на зустрічі зі студентами-юристами в Київському національному університеті ім.Т.Шевченка у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для того, щоб отримати 2,6 млрд доларів, які "Газпром" відмовляється нам платити, найкращі юристи світу, які представляють Україну зараз, заарештували активи в Британії, Нідерландах, Сполучених Штатах Америки найближчим часом (заарештують), у Швейцарії. Ми нікому не дозволимо грабувати Україну", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасуваннярішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"