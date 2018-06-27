У Києві без гарячої води залишилися ще 2,6 тисячі споживачів

КП "Київські теплові мережі" почали тестувати тепломагістралі, які живляться від ТЕЦ-5, яка забезпечує гарячим водопостачанням 2,64 тисячі споживачів у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Печерському, Подільському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському районах.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київтеплоенерго".

Випробування мереж триватимуть до 9 липня.

"Під час гідравлічних випробувань гаряче водопостачання на цій території буде припинено", - сказано в повідомленні.

За даними комунального підприємства, проведено вже близько 50% гідравлічних випробувань столичних мереж для 7,2 тис споживачів.

Станом на 25 червня фахівці "Київтеплоенерго" виявили 2,3 тис експлуатаційних і гідравлічних ушкоджень з яких 2 тис вже усунули.

Зараз в рамках підготовки міста до зими випробування проходять теплові мережі ТЕЦ-5, двох районних і семи квартальних котелень ("Відрадний", "Нивки" і "Бортничі", "Дніпроводська", "Щусєва-Котовського", "вул. Депутатська, 2", "Будівельників-10", "Борщагівська - 154", "вул. Депутатська, 1").

"У зв'язку з цим без гарячого водопостачання залишається 3,8 тис споживачів. Серед них: 2,17 тис житлових будинків, 43 лікувальні установи, 108 дитячих садків, 77 шкіл та 1,4 тис відомств", - наголошується в повідомленні.

Відзначимо, що ТЕЦ-5 до кінця липня перебуває в оренді у "Київенерго", яке, на відміну від комунального підприємства, має договори на поставку газу для забезпечення подачі гарячої води.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" відмовився підписувати договори на поставку газу з КП "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 млрд гривень.

"Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду Києва із позовом до "Нафтогазу"про визнання укладеними договорів про постачання газу.

У Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

Також у КМДА заявили, що з 1 серпня Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

"Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Договір Києва з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу Києва завершився у 2017 році. "Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна. Структури Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".

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Економічна правда