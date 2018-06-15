"Київтеплоенерго" подало до суду на "Нафтогаз"

КП "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду Києва із позовом до НАК "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання газу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У прес-службі нагадують, що на "Нафтогаз" постановою Кабінету міністрів № 187 покладений спецобов’язок із постачання газу.

"Чинне законодавство, включаючи цю постанову, не передбачає права "Нафтогаз" відмовити "Київтеплоенерго" в укладенні договорів постачання природного газу", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Позиція міста незмінна: необхідно укласти угоду на постачання газу та повернути людям гарячу воду, і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості", - сказав Пантелеєв.

За його словами, на сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу "Київенерго" перед "Нафтогазом".

"Частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива", - підсумував він.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" відмовився підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

24 травня у Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

У КМДА заявили, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

6 червня депутати Київради проголосували за звернення до НАК "Нафтогаз України" з вимогою негайно підписати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам і пригрозили радикальними діями.

Компанія "Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв запропонував меру Києва Віталію Кличку взяти участь у теледебатах, щоб довести свою правоту у питанні передачі Києву боргів "Київенерго" за газ.

Договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці закінчився у 2017 році.

"Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".

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Економічна правда