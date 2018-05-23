Кияни залишаються без гарячої води через борги компанії Ахметова — Кличко

НАК "Нафтогаз України" відмовився підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

Про це на засіданні Київради повідомив мер міста Віталій Кличко, передає прес-служба міської адміністрації.

Кличко нагадав, що для повноцінної роботи недавно створеного комунального підприємства "Київтеплоенерго", яке приймає на себе функції по теплозабезпеченню міста після припинення угоди з "Київенерго", необхідне укладення договорів з "Нафтогазом" на постачання природного газу.

"Київтеплоенерго" звернулося до "Нафтогазу", проте отримало відмову.

"Відмову мотивують наявністю боргів попереднього користувача - "Київенерго". Розмір боргів - майже 5 млрд грн. Це борги, які накопичувалися роками. І їх доля повинна вирішуватися на національному рівні, враховуючи масштаб питання", - заявив міський голова.

За словами Кличка, "Київтеплоенерго" не може взяти на себе зазначені боргові зобов'язання.

"Першочерговим завданням для підприємства є підготовка до зими, закупівля необхідної техніки і створення ресурсної бази для надання сервісу киянам", - додав мер і зазначив, що проблема боргових зобов'язань приватної компанії "Київенерго" перед "Нафтогазом" має вирішуватися окремо від питання газопостачання міста і стабільної роботи теплопостачальних підприємств.

"Проблема боргових зобов'язань однієї компанії перед іншою не повинна впливати на безперебійність надання послуг для жителів міста. Такий варіант виходу із ситуації ми пропонуємо "Нафтогазу", - зазначив мер.

Як повідомлялося, напередодні комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку схвалила проект рішення, який передбачає, що боргові зобов'язання з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування та постачання ПАТ "Київенерго" не підлягають передачі і переведенню на КП "Київтеплоенерго", яке оформляє на себе тепломережі та інші активи.

Місто наполягає на тому, щоб два питання - поставка газу для Києва і вирішення проблеми заборгованості "Київенерго" вирішувалися окремо.

У свою чергу в прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

При цьому "Київтеплоенерго", відповідно до закону, стає правонаступником боргів "Київенерго".

Нагадаємо, у 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці.

Нагадаємо, "Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".

Економічна правда