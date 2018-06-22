OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про земельний мораторій, тіньову економіку та нові аеропорти.

Про земельний мораторій. Уперше в Україні створена Громадська коаліція за скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Про ціни на пальне. Оператори роздрібного ринку нафтопродуктів продовжують знижувати вартість пального.

Про новий закон про валюту. Закон "Про валюту і валютні операції" дасть можливість українцям інвестувати в цінні папери на міжнародних ринках та розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.

Про санкції. Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадила санкції 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Про тіньову економіку. Рівень тіньової економіки в Україні в 2017 році знизився до 31% ВВП, скоротившись на 4 відсоткові пункти порівняно з показником 2016 року.

Про нові аеропорти. Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 - обслуговувати міжнародні рейси.

Про держбюджет. За результатами п'яти місяців року виконання загального фонду бюджету становило 99%, а з урахуванням спецфонду — 100%.

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Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти

Новий керівник Мінфіну розповіла ЕП, що буде з мінімальною зарплатою, чи реально виконати бюджет й отримати транш МВФ, та кому будуть підпорядковуватися податківці.

Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

ЕП разом з іншими 19 організаціями увійшла в коаліцію за скасування мораторію на продаж землі. Головна вимога — скасувати мораторій з 1 січня 2019 року.