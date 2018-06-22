В Україні з'явилась Коаліція за скасування мораторію на продаж землі
Уперше в Україні створена Громадська коаліція за скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.
Коаліція об’єднала прихильників скасування мораторію, які представляють різні сфери громадської та професійної діяльності. В об'єднання входять сільгоспвиробники, правозахисники, економісти, банкіри, політики та журналісти.
Головна вимога — скасувати мораторій з 1 січня 2019 року.
Представники 20 організацій, в тому числі і "Економічна правда", підписали Меморандум, у якому сформульовано 14 причин, через які мораторій має бути негайно скасовано.
Також в документі наведені 8 ключових принципів, за якими, на думку коаліції, необхідно відкрито ринок сільськогосподарських земель.
Зокрема, серед ключових принципів такі:
- На першому етапі право придбання сільгоспземель повинні мати виключно українські громадяни та українські юридичні особи.
- Створення умов для забезпечення рівного доступу до банківського кредитування для малих та середніх виробників.
- Створення агенції з надання кредитних гарантій та сприятливих умов для залучення зовнішніх гарантій.
- Обмеження щодо максимальної кількості земель у власності однієї фізичної або юридичної особи із врахуванням можливих зв’язків власності та контролю.
- Встановлення мінімальної ціни продажу.
- Продаж державних та комунальних земель через прозорі конкурентні процедури.
- Гарантування прав орендарів у разі переходу земельних ділянок до нового власника.
- Особливі умови мають створюватися для банків для використання землі у якості застави.
Меморандум також закликає представників влади публічно визначитися щодо мораторію.
Зокрема, президента — висловити чітку публічну позицію щодо ставлення до впливу мораторію на добробут громадян та економіку країни;
Прем'єр-міністра — внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель;
Уповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини та народних депутатів – зробити подання до Конституційного суду щодо визнання мораторію таким, що порушує конституційні права громадян;
народних депутатів — ухвалити закон про обіг земель до початку виборчої кампанії.
Меморандум відкритий до підписання іншими організаціями та народними депутатами.
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Економічна правда
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