В Україні з'явилась Коаліція за скасування мораторію на продаж землі

Уперше в Україні створена Громадська коаліція за скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Коаліція об’єднала прихильників скасування мораторію, які представляють різні сфери громадської та професійної діяльності. В об'єднання входять сільгоспвиробники, правозахисники, економісти, банкіри, політики та журналісти.

Головна вимога — скасувати мораторій з 1 січня 2019 року.

Представники 20 організацій, в тому числі і "Економічна правда", підписали Меморандум, у якому сформульовано 14 причин, через які мораторій має бути негайно скасовано.

Також в документі наведені 8 ключових принципів, за якими, на думку коаліції, необхідно відкрито ринок сільськогосподарських земель.

Зокрема, серед ключових принципів такі:

На першому етапі право придбання сільгоспземель повинні мати виключно українські громадяни та українські юридичні особи. Створення умов для забезпечення рівного доступу до банківського кредитування для малих та середніх виробників. Створення агенції з надання кредитних гарантій та сприятливих умов для залучення зовнішніх гарантій. Обмеження щодо максимальної кількості земель у власності однієї фізичної або юридичної особи із врахуванням можливих зв’язків власності та контролю. Встановлення мінімальної ціни продажу. Продаж державних та комунальних земель через прозорі конкурентні процедури. Гарантування прав орендарів у разі переходу земельних ділянок до нового власника. Особливі умови мають створюватися для банків для використання землі у якості застави.

Меморандум також закликає представників влади публічно визначитися щодо мораторію.

Зокрема, президента — висловити чітку публічну позицію щодо ставлення до впливу мораторію на добробут громадян та економіку країни;

Прем'єр-міністра — внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель;

Уповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини та народних депутатів – зробити подання до Конституційного суду щодо визнання мораторію таким, що порушує конституційні права громадян;

народних депутатів — ухвалити закон про обіг земель до початку виборчої кампанії.

Меморандум відкритий до підписання іншими організаціями та народними депутатами.

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Економічна правда