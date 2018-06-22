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В Україні з'явилась Коаліція за скасування мораторію на продаж землі

П'ятниця, 22 червня 2018, 14:10

Уперше в Україні створена Громадська коаліція за скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Коаліція об’єднала прихильників скасування мораторію, які представляють різні сфери громадської та професійної діяльності. В об'єднання входять сільгоспвиробники, правозахисники, економісти, банкіри, політики та журналісти.

Головна вимога — скасувати мораторій з 1 січня 2019 року.

Представники 20 організацій, в тому числі і "Економічна правда", підписали Меморандум, у якому сформульовано 14 причин, через які мораторій має бути негайно скасовано.

Також в документі наведені 8 ключових принципів, за якими, на думку коаліції, необхідно відкрито ринок сільськогосподарських земель.

Зокрема, серед ключових принципів такі:

  1. На першому етапі право придбання сільгоспземель повинні мати виключно українські громадяни та українські юридичні особи.
  2. Створення умов для забезпечення рівного доступу до банківського кредитування для малих та середніх виробників.
  3. Створення агенції з надання кредитних гарантій та сприятливих умов для залучення зовнішніх гарантій.
  4. Обмеження щодо максимальної кількості земель у власності однієї фізичної або юридичної особи із врахуванням можливих зв’язків власності та контролю.
  5. Встановлення мінімальної ціни продажу.
  6. Продаж державних та комунальних земель через прозорі конкурентні процедури.
  7. Гарантування прав орендарів у разі переходу земельних ділянок до нового власника.
  8. Особливі умови мають створюватися для банків для використання землі у якості застави.

Меморандум також закликає представників влади публічно визначитися щодо мораторію.

Зокрема, президента — висловити чітку публічну позицію щодо ставлення до впливу мораторію на добробут громадян та економіку країни;

Прем'єр-міністра — внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель;

Уповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини та народних депутатів – зробити подання до Конституційного суду щодо визнання мораторію таким, що порушує конституційні права громадян;

народних депутатів — ухвалити закон про обіг земель до початку виборчої кампанії.

Меморандум відкритий до підписання іншими організаціями та народними депутатами.

Рекомендуємо прочитати: Чому ми підписали Меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Економічна правда

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