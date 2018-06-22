Всі розділи
Укр / Рус

Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне

П'ятниця, 22 червня 2018, 15:30
 

Оператори роздрібного ринку нафтопродуктів продовжують знижувати вартість пального.

Про це повідомляє enkorr.

У мережі автозаправних станцій Socar ціни бензинів опустилися на 40 коп./л, дизельне пальне - на 50 коп./л.

"Паралель" знизила ціни на бензини і ДП на 33 коп./л. Одеська мережу "Катрал" - знизила ціни на всі види пального на 10 коп./л.

Середні по країні ціни моторного пального знизилися на 2 коп./л.

Нагадаємо, з 20 по 21 червня ряд мереж АЗС знизили ціни пального в межах 50 копійок за літр.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

паливо бензин
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ціни на пальне в РФ зростуть в 1,5 рази 5 червня 2018, 15:35
Бензин і дизпальне дорожчають в регіонах 25 травня 2018, 11:45
Socar продасть Держрезерву авіапальне 17 травня 2018, 17:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті