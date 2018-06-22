Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне
П'ятниця, 22 червня 2018, 15:30
Оператори роздрібного ринку нафтопродуктів продовжують знижувати вартість пального.
Про це повідомляє enkorr.
У мережі автозаправних станцій Socar ціни бензинів опустилися на 40 коп./л, дизельне пальне - на 50 коп./л.
"Паралель" знизила ціни на бензини і ДП на 33 коп./л. Одеська мережу "Катрал" - знизила ціни на всі види пального на 10 коп./л.
Середні по країні ціни моторного пального знизилися на 2 коп./л.
Нагадаємо, з 20 по 21 червня ряд мереж АЗС знизили ціни пального в межах 50 копійок за літр.
Економічна правда
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