Мінфін спростував необхідність секвестру держбюджету

За результатами п'яти місяців року виконання загального фонду бюджету становило 99%, а з урахуванням спецфонду — 100%.

Про це заявила новий керівник Мінфіну - в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Економічній правді".

"За результатами п'яти місяців виконання загального фонду бюджету за доходами у нас — 99%, а якщо з урахуванням спецфонду — 100%. Ми уточнили деякі цифри, проаналізували статті, за якими в першому кварталі було невиконання, і зараз бачимо, що у травні-червні ситуація з наповненням бюджету вирівнюється", - зазначила вона.

Очільниця Мінфіну підкреслила, що не бачить причин для секвестру державного бюджету.

"Я не бачу підстав для перегляду. Звісно, ризики є завжди, і завдання Мінфіну — ці ризики зменшувати. Саме тому ми не тільки проводимо моніторинг, а й маємо план дій щодо деяких надходжень до бюджету через ДФС та надходжень до Пенсійного фонду", - підкреслила вона.

Секвестр - це скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету через прорахунки при складанні бюджету, виникнення форс-мажорних обставин.

Як повідомлялося, за даними Рахункової палати, загальний фонд державного бюджету у першому кварталі 2018 року недоотримав 65,9 мільярда гривень, або 22,5% від плану надходжень.

Повний текст інтерв’ю з Маркаровою читайте за посиланням: Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти

Економічна правда