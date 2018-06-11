Мінфін очікує п'ятий транш МВФ до осені - Маркарова

Міністерство фінансів очікує отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду до осени поточного року.

Про це в інтерв'ю Financial Times повідомила в. о. міністра фінансів України Оксана Маркарова.

Маркарова відзначила, що в даний момент ведуться перемовини щодо цін на газ для населення і Міністерство фінансів розраховує, що це питання буде вирішене найближчим часом.

"Чим швидше ми його (транш - ЕП) отримаємо, тим краще. Це доводить, що ми просуваємося по нашій програмі реформ, це дуже хороший сигнал для інвесторів", - вважає вона.

В. о. міністра фінансів також наголосила на важливості співпраці з МВФ: "Дуже важливо, щоб ми були в програмі. Ми не розглядаємо варіантів, в яких співпраця з Фондом припиниться", - сказала вона.

Як повідомлялося, Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду, незважаючи на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

У Нацбанку повідомили, що незалежно від того, хто є підписантом програми співпраці з МВФ, зобов'язання за програмою бере на себе Україна. Для Фонду же головне, щоб країна дотримувалася умов програми.

Отже, Національний банк продовжує очікувати, що Україна здійснить реформи, закладені в програмі, і отримає від МВФ 2 млрд доларів в 2018 році.

7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів призначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.

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Економічна правда