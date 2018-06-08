НБУ очікує 2 мільярди доларів від МВФ, незважаючи на звільнення Данилюка

Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду, незважаючи на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу НБУ.

У Нацбанку повідомили, що незалежно від того, хто є підписантом програми співпраці з МВФ, зобов'язання за програмою бере на себе Україна. Для Фонду же головне, щоб країна дотримувалася умов програми.

"Тому для МВФ ключове не те, хто очолює Міністерство фінансів, а послідовність його політики, стійкість державних фінансів і прогрес країни в цілому у виконанні домовленостей відповідно до програми співробітництва з Фондом", - повідомили FinClub в Нацбанку.

Отже, Національний банк продовжує очікувати, що Україна здійснить реформи, закладені в програмі, і отримає від МВФ 2 млрд доларів в 2018 році.

"Структурні реформи і продовження співпраці з офіційними кредиторами України критично важливі як для збереження макрофінансової стабільності (особливо з огляду на ускладнення доступу країн, що розвиваються, до глобального ринку капіталу), так і для забезпечення довгострокового економічного зростання нашої країни", - відзначили в НБУ.

Як повідомлялося, 7 червня подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов'язки міністра фінансів назначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.

Економічна правда