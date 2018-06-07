Стало відомо, хто буде виконувати обов’язки Данилюка
Четвер, 7 червня 2018, 17:38
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Виконання обов’язків міністра фінансів України покладено на першого заступника міністра Оксану Маркарову.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Відповідне рішення було одноголосно ухвалено на позачерговому засіданні Уряду. До виконання обов’язків міністра Оксана Маркарова приступить завтра, 8 червня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів Олександра Данилюка.
За даними ЗМІ, заступники міністра фінансів Юрій Буца та Сергій Марченко подали у відставку зі своїх посад після рішення Верховної Ради звільнити главу Мінфіну Олександра Данилюка.
Економічна правда