OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "Роттердам+", відсутність гарячої води та найпотужніший комп’ютер.

Про валютні обмеження НБУ. Національний банк готує план дій на випадок зриву співпраці України з МВФ.

Про найпотужніший комп’ютер. У США 8 червня був представлений комп'ютер The Summit (Вершина) вартістю 200 мільйонів доларів.

Про приватизацію "Укргазвидобування". Американо-британський фінансист Джордж Сорос і глава "Нафтогазу" вели переговори про умови приватизації "Укргазвидобування".

Про приватизацію. Фонд державного майна видав 22 накази про прийняття рішень про приватизацію по об’єктах з переліку об’єктів великої приватизації.

Про суд проти Коломойського. Національний банк подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського.

Про "Роттердам+". Справа про можливу корупцію при формуванні ціни на вугілля "Роттердам+" є однією з найбільш актуальних для детективів НАБУ.

Про відмову від платіжних карт. Національний банк дозволить клієнтам користуватися грошима на банківських рахунках без використання платіжних карт міжнародних платіжних систем.

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Чому у киян немає гарячої води

Поки Рінат Ахметов, Віталій Кличко та Андрій Коболєв не можуть вирішити, хто, кому і скільки винен, третина Києва залишається без гарячої води. Якщо проблему терміново не вирішити, столиці загрожує техногенна катастрофа.

Ілля Пономарьов: Ми із Соросом домовлялися про приватизацію "Укргазвидобування"

Опальний російський політик і бізнесмен Ілля Пономарьов розповів ЕП про інвестиційні проекти створеної ним американської компанії, про плани відродження одіозного підприємства "Карпатигаз" і переговори з Джорджем Соросом та Андрієм Коболєвим про приватизацію "Укргазвидобування".