Фонд держмайна дав старт великій приватизації

Фонд державного майна України видав 22 накази про прийняття рішень про приватизацію по об’єктах з переліку об’єктів великої приватизації.

Про це повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Фонд підписав 22 накази про приватизацію об‘єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні щонайменше 10 років. В найближчий час розпочинаємо оголошення конкурсу на відбір радників, аби вже восени вийти на фінішну пряму", — написав Трубаров.

Зауважимо, що прийняття рішень про приватизацію по кожному об’єкту з переліку — наступний крок після затвердження переліку об’єктів великої приватизації.

Одним із підприємств, які продадуть цього року, стане "Президент-Готель". Планується приватизувати державний пакет акцій розміром 100%.

Як повідомляв раніше Трубаров, до переліку приватизації на 2018 рік увійшли 26 підприємств.

Зокрема, це ПАТ "Центренерго", низка обленерго і теплоелектроцентралей, ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вугільна компанія "Краснолиманська", "Азовмаш", "Турбоатом", "Електроважмаш", "Сумихімпром", Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Украгролізинг", ПАТ "Аграрний фонд" та Державна продовольчо-зернова корпорація.

Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21,3 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн.

Основну суму в 3,05 млрд грн Фонд отримав за рахунок продажу в серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група СКМ Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.

Надходження від приватизації в 2016 році становили 0,19 млрд грн при плані 17,1 млрд грн. Держбюджет 2018 року припускає надходження від приватизації в розмірі 21,3 млрд грн.

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Економічна правда