Сорос і Коболєв обговорювали приватизацію "Укргазвидобування" - Пономарьов

Американо-британський фінансист Джордж Сорос і глава НАК "Нафтогаз України" вели переговори про умови приватизації найбільшого газодобувного підприємства в Україні - ПАТ "Укргазвидобування".

Про це в інтерв'ю ЕП повідомив екс-депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

"Я писав на прохання Джорджа один папірець про плани реформи компанії "Нафтогаз" і газового ринку. Тоді сам Коболєв весь час говорив, що він бачить майбутнє "Нафтогазу" у вигляді газової біржі, яка б була гарантом всіх угод", - сказав Пономарьов.

На уточнююче питання про те, яка роль в цьому документі відведена "Укргазвидобуванню" він відповів: "за світовими мірками це невелика компанія, яку безглуздо тримати в державних руках. Я б її приватизував, але не як одну компанію, а розділив би її на три частини, заборонивши цими трьома частинами володіти одній групі. Спочатку, наскільки я можу судити, і Коболєв, і Вітренко цю ідею підтримували", - повідомив він.

За його словами, потім у керівників "Нафтогазу" постала проблема про те, "як в нинішній політичній ситуації запобігти потраплянню цих шматків "Укргазвидобування" в олігархічні руки".

"Але вони все одно стоять на позиції за приватизацію. Для них вона виглядає як продаж обмеженого пакету "Укргазвидобування", наприклад 25% акцій, іноземному інституту типу ЄБРР, що приватизацією не є", - каже Пономарьов.

На уточнююче питання про те, чи підтримує Сорос ідею поділу "Укргазвидобування" на три частини з метою подальшої приватизації, він відповів: "Так, мені він завжди говорив, що вважає так само".

У розмові з ЕП Ілля Пономарьов повідомив також, що саме Джордж Сорос виступив комунікатором його знайомства з керівництвом "Нафтогазу".

НАК "Нафтогаз" на своїй офіційній сторінці в Facebook спростував зустріч Коболєва з Соросом.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Ілля Пономарьов: Ми із Соросом домовлялися про приватизацію "Укргазвидобування"

Дмитро Рясний, ЕП