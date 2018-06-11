Справа "Роттердам+" є для нас пріоритетною — НАБУ

Справа про можливу корупцію при формуванні ціни на вугілля "Роттердам+" є однією з найбільш актуальних для детективів Національного антикорупційного бюро.

Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає Громадське.

"Ця справа є однією з найбільш актуальних, які розслідують детективи НАБУ. Там потрібна допомога наших міжнародних партнерів. Ми надали запити на міжнародну правову допомогу і тепер чекаємо відповідей", — сказав Ситник.

За його словами, найважче у цій справі буде оцінити розмір збитків від методики "Роттердам+".

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

Рекомендуємо почитати: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Читайте також: Непохитний "Роттердам+": як "еліта" пошила у дурні всіх українців