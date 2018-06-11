"Українська біржа" замінить російське ПЗ

"Українська біржа" оприлюднила вимоги до нового програмного забезпечення, яке вона закупить замість санкційного ПЗ "Plaza2" "Московської біржі".

Про це повідомляє Finclub.

У травні в оприлюднених РНБОУ санкційних списках виявилося ПЗ "Московської біржі ММВБ-РТС" - Plaza і Forts.

Одне з цих ПЗ - термінал для торгівлі ф'ючерсами і опціонами Plaza2 - використовує "Українська біржа".

Спочатку УБ заявила, що продовжить використовувати російське ПЗ. Після цього НКЦПФР попередила про наслідки за використання російського ПЗ.

Через кілька днів біржа попросила президента скасувати санкції і оголосила, що 15 червня припиняє операції з деривативами - ф'ючерсами і опціонами.

Вже 8 червня біржа оголосила про бажання замінити російське ПЗ.

"З самого початку діяльності протягом 10 років наша біржа використовувала програмне забезпечення, яке ще багато років може задовольняти попит українського ринку, але з політичних причин ми повинні перейти на іншу платформу", - заявив новий директор з розвитку бізнесу "Української біржі" Олексій Сухоруков .

Нова платформа повинна дозволяти торгувати акціями, облігаціями, ф'ючерсами і опціонами за принципом "ринку заявок"; управляти ризиками на основі 100% попереднього депонування за допомогою онлайн розрахунку торгових лімітів на ринку цінних паперів; управляти ризиками з онлайн-маржуванням на ринку деривативів; підтримувати адресні заявки для ведення двосторонніх торгів; репо-операції на ринку цінних паперів.

Крім того, вона повинна дати API для прямого доступу до ринків і зв'язку з брокерськими торговими системами; обробляти не менш як 1500 операцій в секунду; мати масштабовану архітектуру; бути сумісною із зовнішнім центральним контрагентом або кліринговими компаніями для цінних паперів; забезпечувати функцію центрального контрагента і клірингу похідних інструментів.

Нагадаємо, у травні Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

24 травня на сайті Адміністрації президента України з'явились так звані "санкційні списки".

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

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