Всі розділи
Укр / Рус

НБУ продовжив санкції проти "дочок" російських банків

Четвер, 15 березня 2018, 19:35
 

Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Нацбанк продовжив санкції на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 березня.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Економічна правда

НБУ санкції Росія
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко подякував Гонтаревій та назвав її "кращим банкіром у світі" 15 березня 2018, 17:45
МВФ привітав нового голову НБУ 15 березня 2018, 17:15
У НБУ з’явився новий голова 15 березня 2018, 14:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті