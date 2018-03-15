НБУ продовжив санкції проти "дочок" російських банків

Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Нацбанк продовжив санкції на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 березня.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Економічна правда