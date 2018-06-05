"Українська біржа" просить президента скасувати санкції

Фондовий майданчик "Українська біржа" звернулася до президента Порошенка з проханням скасувати або відстрочити на рік санкції в частині використання біржових торгових систем, вироблених ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС".

Про це йдеться в повідомленні біржі на офіційному сайті.

Біржа відзначає, що заборона на використання торгових систем "ПО Plaza" і "ПО Forts" фактично діє проти українських суб'єктів господарювання, а не об'єкта санкцій.

Також "Українська біржа" повідомила про затвердження біржовою радою рішення оголосити публічний міжнародний тендер на покупку нової торгово-клірингової системи.

Нагадаємо, раніше НКЦПФР попередила про заборону використовувати російське ПО.

Як повідомляє Finclub, санкції Ради національної безпеки і оборони виявилися ефективними: обсяг торгів на "Українській біржі" впав в рази.

Нагадаємо, у травні Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

24 травня на сайті Адміністрації президента України з'явились так звані "санкційні списки".

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

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Економічна правда