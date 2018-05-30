В "Газпромі" підтвердили, що їх майно стягують в Швейцарії

"Газпром" підтвердив, що "Нафтогаз України" намагається примусово стягнути 2,6 мільярда долларів в Швейцарії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Газпрому" стало відомо, що "Нафтогаз України" робить на території Швейцарії дії по примусовому виконанню рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду по транзитному контракту", - сказали журналістам в "Газпромі".

"Однак на поточний момент "Газпром" не отримував жодних офіційних повідомлень в рамках цієї процедури, тому докладні коментарі можуть бути надані тільки після ретельного вивчення документів, коли вони офіційно надійдуть на адресу "Газпрому", - сказали в російській компанії.

У компанії Nord Stream 2 AG журналістам повідомили, що отримали ордер на арешт.

"29 травня Nord Stream 2 AG отримав ордер про арешт у зв'язку зі стягненням боргу "Газпрому". Ми не коментуємо деталі цієї юридичної процедури. Вона не матиме впливу на проект "Північний потік - 2", - заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії українська сторона може вимагати арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

Заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський повідомив, що Міненерго Росії не володіє будь-якою інформацією щодо можливого арешту акцій.

Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"