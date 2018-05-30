Гройсман готовий вирішити проблему "евроблях" за однієї умови

Кабінет міністрів готовий вирішити проблему автомобілів на "єврономерах" за один місяць в разі, якщо повноваження по вирішенню цієї проблеми будуть передані парламентом уряду.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

"Зараз весь парламент думає, як вирішити цю проблему, адже "єврономери" використовують, в тому числі, люди безвідповідальні, і - не всі, але в тому числі - порушують правила дорожнього руху", - заявив прем'єр.

"Уряд не може врегулювати це питання своїм рішенням, це повинен вирішити парламент. Але якщо парламент делегує це право уряду, то я обіцяю, що за один місяць ми його врегулюємо справедливим цивілізованим методом", - сказав Гройсман.

Прем'єр додав, що необхідно штрафувати порушників дорожнього руху.

"Але що стосується порушників, я повністю згоден, і це стосується не тільки "єврономерів", але всіх, хто порушує правила дорожнього руху - а це завжди питання безпеки - і ми зараз тому проводимо спеціальні заходи, щоб на дорогах було безпечніше і в містах, і між містами", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.

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Інтерфакс-Україна