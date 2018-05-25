"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг

Електромобілі є єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду "Укравтодору".

Таку заяву в інтерв'ю "Укрінформу" зробив в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.

Фонд державного агентства наповнюється за рахунок акцизу на пальне.

"У цьому році це 50% від акцизу, в 2019 році - 75%, а в 2020 році - 100%. Відомо, що акцизний збір зростає", - сказав він.

"Єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду можуть бути електромобілі: якщо їх кількість буде зростати, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду. Але зараз фінансування є постійним", - заявив Новак.

Серед інших джерел фінансування розглядаються оплати від проїзду вантажівок, штрафи за їх перевантаження.

"Тому вводимо електронну систему зважування вантажівок під час руху. Є проблема з перевантаженими вантажівками і є проблема з безпекою транспорту і професіоналізмом представників безпеки на транспорті. Тому зараз треба думати над підготовкою системи штрафів та введенням електронної системи", - розповів Новак.

Нагадаємо, Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено введення механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.

З 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

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