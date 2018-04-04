Електромобіль і "гібрид": що краще?
У гонитві за званням світового лідера за темпами зростання кількості електромобілів Україна не приділяє належної уваги гібридним автомобілям — PHEV. Учасники ринку, уряд та законодавці намагаються перескочити з бензинової ери в електромобільні, минаючи етап "гібридів".
Скасування мита і ПДВ при імпорті діє тільки на електромобілі. Подані до парламенту законопроекти для розвитку ринку електротранспорту також стосуються винятково електрокарів.
"Гібридні" пільги
Тимчасом у США та Євросоюзі пільги поширюються і на придбання гібридних автомобілів. У Сполучених Штатах податковий кредит на купівлю PHEV становить 3501-6670 дол, на електрокар — 7 500 дол. У Грузії почався бум гібридних автомобілів після зниження митних зборів на 50% у 2016 році.
В Україні продажі електрокарів стрімко ростуть, проте зарядна інфраструктура країни лише зароджується. В автопарку — 81% уживаних електрокарів Nissan Leaf із запасом ходу до 100 км. Вони придатні лише для переміщення в межах міста.
Тимчасом деякі гібридні авто пропонують запас ходу на електротязі 47 км, витрату пального у змішаному циклі 1,1 л на 100 км, загальний запас ходу 1 014 км і нижчу ціну, ніж у Nissan Leaf 2018 року на 40 кВт.
Авторитетне онлайн-видання Inside EVs опублікувало докладний список, який містить понад 50 найпопулярніших у США електрокарів та гібридних автомобілів. ЕП порівняла ціни і запас ходу електромобілів та "гібридів".
Муки вибору
У таблиці вказані ключові дані кожного авто, крім витрат пального у "гібридів". Тут найцікавіше — розмір податкової знижки на гібридні машини. Вона коливається у широкому діапазоні. Тимчасом знижка на електрокари всюди одна — 7 500 дол.
Конкуренти за ціною і запасом ходу
У першій вибірці автомобілі відсортовані за зростанням ціни з урахуванням податкової знижки. Несподівано на друге місце потрапив "гібрид" Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid 2018 року з ціною 21 292 дол і запасом ходу 1 014 км. В Україні цю модель можна купити офіційно за курсом 26,15 за 31 537 дол.
Народний електрокар Nissan Leaf 40 кВт 2018 року потрапив на шосте місце — 23 375 дол. На сьомому місці з різницею 100 дол — "гібрид" Toyota Prius Prime.
Загалом завдяки більш високій податковій знижці електрокари мають хороші конкурентні позиції. Однак з точки зору запасу ходу, ціни і зручності заправки позиції "гібридів" міцніші.
Найнижча ціна автомобіля з урахуванням податкового кредиту
Зеленим кольором відмічені електромобілі
|Бренд
|Модель
|Ціна, дол
|Запас ходу, км
|Батарея, кВт
|smart
|fortwo ED Coupe (2018)
|17 150
|93
|17,6
|Hyundai
|IONIQ Plug-m Hybrid (2018)
|21 292
|1 014
|8,9
|smart
|fortwo ED Cabno (2018)
|21 350
|92
|17,6
|Ford
|Focus Electric (2018)
|22 495
|185
|33,5
|Hyundai
|IONIQ Electric (2018)
|22 885
|200
|28
|Nissan
|LEAF (40 kWh) (2018)
|23 375
|243
|40
|Toyota
|Prius Prime (2018)
|23 493
|1 030
|8,8
|Volkswagen
|e-Golf (2018)
|23 845
|201
|35,8
|Ford
|C-Max Energi (2017)
|23 988
|917
|7,6
|Kia
|Niro PHEV (2018)
|24 297
|901
|8,9
|Fiat
|500e (2017)
|26 490
|135
|24
|Chevrolet
|Volt (2018)
|26 595
|676
|18,4
|Honda
|Clarity Plug-in Hybrid (2018)
|26 790
|547
|17
|Kia
|Soul EV (2018)
|27 345
|179
|30
|Ford
|Fusion Energi (2018)
|28 268
|982
|7,6
|Tesla
|Model 3 Standard
|28 500
|354
|Mitsubishi
|Outlander PHEV (2018)
|29 754
|499
|12
|Chevrolet
|Bolt EV (2018)
|29 995
|383
|60
|Hyundai
|Sonata PHEV (2017)
|30 566
|950
|9,8
|Kia
|Optima PHEV (2018)
|31 186
|982
|9,8
|Chrysler
|Pacifica Hybrid (2018)
|33 590
|917
|16
|MINI
|Cooper S E Countryman ALL4 (2018)
|33 649
|435
|7,6
|Audi
|A3 Sportback e-tron (2018)
|35 973
|644
|8,8
|Tesla
|Model 3 Long Range (2018)
|37 500
|499
|80,5
|BMW
|i3 (33.2 kWh) (2018)
|37 945
|183
|33,2
|BMW
|i3s (33.2 kWh) (2018)
|41 145
|172
|33,2
|BMW
|i3 REx (33.2 kWh) (2018)
|41 795
|290
|33,2
|BMW
|330e iPerformance (2018)
|42 594
|563
|7,6
|BMW
|i3s REx (33.2 kWh) (2018)
|44 995
|290
|33,2
|Mercedes
|C350e (2018)
|45 394
|660
|6,2
|Volvo
|XC60 T8 Twin Engine (2018)
|48 893
|595
|10,4
|BMW
|530e iPerformance (2018)
|48 977
|595
|9,4
|BMW
|530e xDrive iPerformance (2018)
|51 277
|579
|9,4
|Volvo
|S90 T8 Twin Engine (2018)
|59 643
|660
|10,4
|BMW
|X5 xDrive40e(2018)
|60 077
|869
|9,2
|Volvo
|XC90 T8 Twin Engine (2018)
|60 943
|612
|9,2
|Mercedes
|GLE 550e (2018)
|63 235
|740
|8,8
|Tesla
|Model S75D (2018)
|68 200
|417
|75
|Cadillac
|CT6 PHEV (2018)
|68 590
|692
|18,4
|Tesla
|Model X 75D (2018)
|73 200
|383
|75
|Porsche
|Cayenne S E-Hybrid (2018)
|75 614
|789
|10,8
|BMW
|740e xDrive iPerformance (2018)
|87 027
|547
|9,2
|Tesla
|Model S 100D (2018)
|87 700
|539
|100
|Tesla
|Model X 100D (2018)
|89 700
|475
|100
|Mercedes
|S550e (2017)
|93 135
|724
|8,7
|Porsche
|Panamera 4 E-Hybrid (2018)
|93 980
|н.д.
|14,1
|Karma
|Revero (2018)
|123 900
|386
|21,4
|Tesla
|Model S P100DL (2018)
|128 700
|507
|100
|Tesla
|Model X P100DL (2018)
|133 700
|465
|100
|BMW
|i8 Coupe (2018)
|143 495
|н.д.
|11,6
|BMW
|i8 Roadster (2018)
|159 295
|н.д.
|11,6
|Porsche
|Panamera Turbo S E-Hybrid (2018)
|178 780
|н.д.
|14,1
|Honda
|Clarity Electric (2017)
|тільки оренда
|143
|25,5
У другій вибірці автомобілі розмістилися за запасом ходу. Тут безумовними лідерами стали Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid і Toyota Prius Prime.
Найбільший запас ходу
Зеленим кольором відмічені електромобілі
|Бренд
|Модель
|Запас ходу, км
|Ціна, дол
|Батарея, кВт
|Toyota
|Prius Prime (2018)
|1 030
|23 493
|8,8
|Hyundai
|IONIQ Plug-m Hybrid (2018)
|1 014
|21 292
|8,9
|Ford
|Fusion Energi (2018)
|982
|28 268
|7,6
|Kia
|Optima PHEV (2018)
|982
|31 186
|9,8
|Hyundai
|Sonata PHEV (2017)
|950
|30 566
|9,8
|Ford
|C-Max Energi (2017)
|917
|23 988
|7,6
|Chrysler
|Pacifica Hybrid (2018)
|917
|33 590
|16
|Kia
|Niro PHEV (2018)
|901
|24 297
|8,9
|BMW
|X5 xDrive40e(2018)
|869
|60 077
|9,2
|Porsche
|Cayenne S E-Hybrid (2018)
|789
|75 614
|10,8
|Mercedes
|GLE 550e (2018)
|740
|63 235
|8,8
|Mercedes
|S550e (2017)
|724
|93 135
|8,7
|Cadillac
|CT6 PHEV (2018)
|692
|68 590
|18,4
|Chevrolet
|Volt (2018)
|676
|26 595
|18,4
|Mercedes
|C350e (2018)
|660
|45 394
|6,2
|Volvo
|S90 T8 Twin Engine (2018)
|660
|59 643
|10,4
|Audi
|A3 Sportback e-tron (2018)
|644
|35 973
|8,8
|Volvo
|XC90 T8 Twin Engine (2018)
|612
|60 943
|9,2
|Volvo
|XC60 T8 Twin Engine (2018)
|595
|48 893
|10,4
|BMW
|530e iPerformance (2018)
|595
|48 977
|9,4
|BMW
|530e xDrive iPerformance (2018)
|579
|51 277
|9,4
|BMW
|330e iPerformance (2018)
|563
|42 594
|7,6
|Honda
|Clarity Plug-in Hybrid (2018)
|547
|26 790
|17
|BMW
|740e xDrive iPerformance (2018)
|547
|87 027
|9,2
|Tesla
|Model S 100D (2018)
|539
|87 700
|100
|Tesla
|Model S P100DL (2018)
|507
|128 700
|100
|Mitsubishi
|Outlander PHEV (2018)
|499
|29 754
|12
|Tesla
|Model 3 Long Range (2018)
|499
|37 500
|80,5
|Tesla
|Model X 100D (2018)
|475
|89 700
|100
|Tesla
|Model X P100DL (2018)
|465
|133 700
|100
|MINI
|Cooper S E Countryman ALL4 (2018)
|435
|33 649
|7,6
|Tesla
|Model S75D (2018)
|417
|68 200
|75
|Karma
|Revero (2018)
|386
|123 900
|21,4
|Chevrolet
|Bolt EV (2018)
|383
|29 995
|60
|Tesla
|Model X 75D (2018)
|383
|73 200
|75
|Tesla
|Model 3 Standard
|354
|28 500
|BMW
|i3 REx (33.2 kWh) (2018)
|290
|41 795
|33,2
|BMW
|i3s REx (33.2 kWh) (2018)
|290
|44 995
|33,2
|Nissan
|LEAF (40 kWh) (2018)
|243
|23 375
|40
|Volkswagen
|e-Golf (2018)
|201
|23 845
|35,8
|Hyundai
|IONIQ Electric (2018)
|200
|22 885
|28
|Ford
|Focus Electric (2018)
|185
|22 495
|33,5
|BMW
|i3 (33.2 kWh) (2018)
|183
|37 945
|33,2
|Kia
|Soul EV (2018)
|179
|27 345
|30
|BMW
|i3s (33.2 kWh) (2018)
|172
|41 145
|33,2
|Honda
|Clarity Electric (2017)
|143
|н.д.
|25,5
|Fiat
|500e (2017)
|135
|26 490
|24
|smart
|fortwo ED Coupe (2018)
|93
|17 150
|17,6
|smart
|fortwo ED Cabno (2018)
|92
|21 350
|17,6
|Porsche
|Panamera 4 E-Hybrid (2018)
|н.д.
|93 980
|14,1
|BMW
|i8 Coupe (2018)
|н.д.
|143 495
|11,6
|BMW
|i8 Roadster (2018)
|н.д.
|159 295
|11,6
|Porsche
|Panamera Turbo S E-Hybrid (2018)
|н.д.
|178 780
|14,1
Ioniq Plug-m Hybrid
Toyota Prius Prime
Найкращі електрокари і "гібриди"
Серед електромобілів у співвідношенні ціна — запас ходу оптимальними виявилися Ford Focus Electric, Hyundai Ioniq Electric і Nissan Leaf. До речі, якщо у США Hyundai Ioniq Electric з податковою знижкою коштує 21 292 дол, то в Україні за курсом 26,15 ціна на офіційне авто стартує із 30 768 дол.
Найдешевший електромобіль з найбільшим запасом ходу
|Бренд
|Модель
|Ціна, дол
|Запас ходу, км
|Батарея, кВт
|smart
|fortwo ED Coupe (2018)
|17 150
|93
|17,6
|smart
|fortwo ED Cabno (2018)
|21 350
|92
|17,6
|Ford
|Focus Electric (2018)
|22 495
|185
|33,5
|Hyundai
|IONIQ Electric (2018)
|22 885
|200
|28
|Nissan
|LEAF (40 kWh) (2018)
|23 375
|243
|40
|Volkswagen
|e-Golf (2018)
|23 845
|201
|35,8
|Fiat
|500e (2017)
|26 490
|135
|24
|Kia
|Soul EV (2018)
|27 345
|179
|30
|Tesla
|Model 3 Standard
|28 500
|354
|н.д.
|Chevrolet
|Bolt EV (2018)
|29 995
|383
|60
|Tesla
|Model 3 Long Range (2018)
|37 500
|499
|80,5
|BMW
|i3 (33.2 kWh) (2018)
|37 945
|183
|33,2
|BMW
|i3s (33.2 kWh) (2018)
|41 145
|172
|33,2
|Tesla
|Model S75D (2018)
|68 200
|417
|75
|Tesla
|Model X 75D (2018)
|73 200
|383
|75
|Tesla
|Model S 100D (2018)
|87 700
|539
|100
|Tesla
|Model X 100D (2018)
|89 700
|475
|100
|Tesla
|Model S P100DL (2018)
|128 700
|507
|100
|Tesla
|Model X P100DL (2018)
|133 700
|465
|100
|Honda
|Clarity Electric (2017)
|тільки оренда
|143
|25,5
Ford Focus Electric
Nissan Leaf
Серед "гібридів" з точки зору співвідношення ціна — запас ходу на батареї найкращими виявилися Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid і Toyota Prius Prime.
Найдешевший "гібрид" з найбільшим запасом ходу на батареї
|Бренд
|Модель
|Ціна, дол
|EPA
|Запас ходу, км
|Hyundai
|IONIQ Plug-m Hybrid (2018)
|21 292,00
|47
|1014
|Toyota
|Prius Prime (2018)
|23 493,00
|40
|1030
|Ford
|C-Max Energi (2017)
|23 988,00
|32
|917
|Kia
|Niro PHEV (2018)
|24 297,00
|42
|901
|Chevrolet
|Volt (2018)
|26 595,00
|85
|676
|Honda
|Clarity Plug-in Hybrid (2018)
|26 790,00
|76
|547
|Ford
|Fusion Energi (2018)
|28 268,00
|34
|982
|Mitsubishi
|Outlander PHEV (2018)
|29 754,00
|35
|499
|Hyundai
|Sonata PHEV (2017)
|30 566,00
|43
|950
|Kia
|Optima PHEV (2018)
|31 186,00
|47
|982
|Chrysler
|Pacifica Hybrid (2018)
|33 590,00
|53
|917
|MINI
|Cooper S E Countryman ALL4 (2018)
|33 649,00
|19
|435
|Audi
|A3 Sportback e-tron (2018)
|35 973,00
|26
|644
|BMW
|i3 REx (33.2 kWh) (2018)
|41 795,00
|156
|290
|BMW
|330e iPerformance (2018)
|42 594,00
|23
|563
|BMW
|i3s REx (33.2 kWh) (2018)
|44 995,00
|156
|290
|Mercedes
|C350e (2018)
|45 394,00
|13
|660
|Volvo
|XC60 T8 Twin Engine (2018)
|48 893,00
|27
|595
|BMW
|530e iPerformance (2018)
|48 977,00
|26
|595
|BMW
|530e xDrive iPerformance (2018)
|51 277,00
|23
|579
|Volvo
|S90 T8 Twin Engine (2018)
|59 643,00
|34
|660
|BMW
|X5 xDrive40e(2018)
|60 077,00
|21
|869
|Volvo
|XC90 T8 Twin Engine (2018)
|60 943,00
|31
|612
|Mercedes
|GLE 550e (2018)
|63 235,00
|13
|740
|Cadillac
|CT6 PHEV (2018)
|68 590,00
|50
|692
|Porsche
|Cayenne S E-Hybrid (2018)
|75 614,00
|23
|789
|BMW
|740e xDrive iPerformance (2018)
|87 027,00
|23
|547
|Mercedes
|S550e (2017)
|93 135,00
|19
|724
|Porsche
|Panamera 4 E-Hybrid (2018)
|93 980,00
|39
|н.д.
|Karma
|Revero (2018)
|123 900,00
|60
|386
|BMW
|i8 Coupe (2018)
|143 495,00
|37
|н.д.
|BMW
|i8 Roadster (2018)
|159 295,00
|35
|н.д.
|Porsche
|Panamera Turbo S E-Hybrid (2018)
|178 780,00
|35
|н.д.
Оптимальна альтернатива
Дослідження ринку електрокарів та гібридних автомобілів США показало, що гібридні авто — це логічний етап переходу від бензинових машин до електричних. Гібридні автомашини характеризуються великим запасом ходу, низькою витратою пального і мінімальними шкідливими викидами.
Головне — уряд США за допомогою податкових пільг стимулює ринок гібридних автомобілів. В результаті вони конкурують за ціною з електрокарами, забезпечують більш широкий асортимент і стають оптимальною альтернативою жорсткому переходу з бензинових авто на електрокари.