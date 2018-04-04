Електромобіль і "гібрид": що краще?

"Економічна правда" порівняла ціну і запас ходу 50 електрокарів та гібридних авто.

У гонитві за званням світового лідера за темпами зростання кількості електромобілів Україна не приділяє належної уваги гібридним автомобілям — PHEV. Учасники ринку, уряд та законодавці намагаються перескочити з бензинової ери в електромобільні, минаючи етап "гібридів".

Скасування мита і ПДВ при імпорті діє тільки на електромобілі. Подані до парламенту законопроекти для розвитку ринку електротранспорту також стосуються винятково електрокарів.

"Гібридні" пільги

Тимчасом у США та Євросоюзі пільги поширюються і на придбання гібридних автомобілів. У Сполучених Штатах податковий кредит на купівлю PHEV становить 3501-6670 дол, на електрокар — 7 500 дол. У Грузії почався бум гібридних автомобілів після зниження митних зборів на 50% у 2016 році.

В Україні продажі електрокарів стрімко ростуть, проте зарядна інфраструктура країни лише зароджується. В автопарку — 81% уживаних електрокарів Nissan Leaf із запасом ходу до 100 км. Вони придатні лише для переміщення в межах міста.

Тимчасом деякі гібридні авто пропонують запас ходу на електротязі 47 км, витрату пального у змішаному циклі 1,1 л на 100 км, загальний запас ходу 1 014 км і нижчу ціну, ніж у Nissan Leaf 2018 року на 40 кВт.

Авторитетне онлайн-видання Inside EVs опублікувало докладний список, який містить понад 50 найпопулярніших у США електрокарів та гібридних автомобілів. ЕП порівняла ціни і запас ходу електромобілів та "гібридів".

Муки вибору

У таблиці вказані ключові дані кожного авто, крім витрат пального у "гібридів". Тут найцікавіше — розмір податкової знижки на гібридні машини. Вона коливається у широкому діапазоні. Тимчасом знижка на електрокари всюди одна — 7 500 дол.

Конкуренти за ціною і запасом ходу

У першій вибірці автомобілі відсортовані за зростанням ціни з урахуванням податкової знижки. Несподівано на друге місце потрапив "гібрид" Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid 2018 року з ціною 21 292 дол і запасом ходу 1 014 км. В Україні цю модель можна купити офіційно за курсом 26,15 за 31 537 дол.

Народний електрокар Nissan Leaf 40 кВт 2018 року потрапив на шосте місце — 23 375 дол. На сьомому місці з різницею 100 дол — "гібрид" Toyota Prius Prime.

Загалом завдяки більш високій податковій знижці електрокари мають хороші конкурентні позиції. Однак з точки зору запасу ходу, ціни і зручності заправки позиції "гібридів" міцніші.

Найнижча ціна автомобіля з урахуванням податкового кредиту

Зеленим кольором відмічені електромобілі

Бренд Модель Ціна, дол Запас ходу, км Батарея, кВт smart fortwo ED Coupe (2018) 17 150 93 17,6 Hyundai IONIQ Plug-m Hybrid (2018) 21 292 1 014 8,9 smart fortwo ED Cabno (2018) 21 350 92 17,6 Ford Focus Electric (2018) 22 495 185 33,5 Hyundai IONIQ Electric (2018) 22 885 200 28 Nissan LEAF (40 kWh) (2018) 23 375 243 40 Toyota Prius Prime (2018) 23 493 1 030 8,8 Volkswagen e-Golf (2018) 23 845 201 35,8 Ford C-Max Energi (2017) 23 988 917 7,6 Kia Niro PHEV (2018) 24 297 901 8,9 Fiat 500e (2017) 26 490 135 24 Chevrolet Volt (2018) 26 595 676 18,4 Honda Clarity Plug-in Hybrid (2018) 26 790 547 17 Kia Soul EV (2018) 27 345 179 30 Ford Fusion Energi (2018) 28 268 982 7,6 Tesla Model 3 Standard 28 500 354 Mitsubishi Outlander PHEV (2018) 29 754 499 12 Chevrolet Bolt EV (2018) 29 995 383 60 Hyundai Sonata PHEV (2017) 30 566 950 9,8 Kia Optima PHEV (2018) 31 186 982 9,8 Chrysler Pacifica Hybrid (2018) 33 590 917 16 MINI Cooper S E Countryman ALL4 (2018) 33 649 435 7,6 Audi A3 Sportback e-tron (2018) 35 973 644 8,8 Tesla Model 3 Long Range (2018) 37 500 499 80,5 BMW i3 (33.2 kWh) (2018) 37 945 183 33,2 BMW i3s (33.2 kWh) (2018) 41 145 172 33,2 BMW i3 REx (33.2 kWh) (2018) 41 795 290 33,2 BMW 330e iPerformance (2018) 42 594 563 7,6 BMW i3s REx (33.2 kWh) (2018) 44 995 290 33,2 Mercedes C350e (2018) 45 394 660 6,2 Volvo XC60 T8 Twin Engine (2018) 48 893 595 10,4 BMW 530e iPerformance (2018) 48 977 595 9,4 BMW 530e xDrive iPerformance (2018) 51 277 579 9,4 Volvo S90 T8 Twin Engine (2018) 59 643 660 10,4 BMW X5 xDrive40e(2018) 60 077 869 9,2 Volvo XC90 T8 Twin Engine (2018) 60 943 612 9,2 Mercedes GLE 550e (2018) 63 235 740 8,8 Tesla Model S75D (2018) 68 200 417 75 Cadillac CT6 PHEV (2018) 68 590 692 18,4 Tesla Model X 75D (2018) 73 200 383 75 Porsche Cayenne S E-Hybrid (2018) 75 614 789 10,8 BMW 740e xDrive iPerformance (2018) 87 027 547 9,2 Tesla Model S 100D (2018) 87 700 539 100 Tesla Model X 100D (2018) 89 700 475 100 Mercedes S550e (2017) 93 135 724 8,7 Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2018) 93 980 н.д. 14,1 Karma Revero (2018) 123 900 386 21,4 Tesla Model S P100DL (2018) 128 700 507 100 Tesla Model X P100DL (2018) 133 700 465 100 BMW i8 Coupe (2018) 143 495 н.д. 11,6 BMW i8 Roadster (2018) 159 295 н.д. 11,6 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2018) 178 780 н.д. 14,1 Honda Clarity Electric (2017) тільки оренда 143 25,5

У другій вибірці автомобілі розмістилися за запасом ходу. Тут безумовними лідерами стали Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid і Toyota Prius Prime.

Найбільший запас ходу

Зеленим кольором відмічені електромобілі

Бренд Модель Запас ходу, км Ціна, дол Батарея, кВт Toyota Prius Prime (2018) 1 030 23 493 8,8 Hyundai IONIQ Plug-m Hybrid (2018) 1 014 21 292 8,9 Ford Fusion Energi (2018) 982 28 268 7,6 Kia Optima PHEV (2018) 982 31 186 9,8 Hyundai Sonata PHEV (2017) 950 30 566 9,8 Ford C-Max Energi (2017) 917 23 988 7,6 Chrysler Pacifica Hybrid (2018) 917 33 590 16 Kia Niro PHEV (2018) 901 24 297 8,9 BMW X5 xDrive40e(2018) 869 60 077 9,2 Porsche Cayenne S E-Hybrid (2018) 789 75 614 10,8 Mercedes GLE 550e (2018) 740 63 235 8,8 Mercedes S550e (2017) 724 93 135 8,7 Cadillac CT6 PHEV (2018) 692 68 590 18,4 Chevrolet Volt (2018) 676 26 595 18,4 Mercedes C350e (2018) 660 45 394 6,2 Volvo S90 T8 Twin Engine (2018) 660 59 643 10,4 Audi A3 Sportback e-tron (2018) 644 35 973 8,8 Volvo XC90 T8 Twin Engine (2018) 612 60 943 9,2 Volvo XC60 T8 Twin Engine (2018) 595 48 893 10,4 BMW 530e iPerformance (2018) 595 48 977 9,4 BMW 530e xDrive iPerformance (2018) 579 51 277 9,4 BMW 330e iPerformance (2018) 563 42 594 7,6 Honda Clarity Plug-in Hybrid (2018) 547 26 790 17 BMW 740e xDrive iPerformance (2018) 547 87 027 9,2 Tesla Model S 100D (2018) 539 87 700 100 Tesla Model S P100DL (2018) 507 128 700 100 Mitsubishi Outlander PHEV (2018) 499 29 754 12 Tesla Model 3 Long Range (2018) 499 37 500 80,5 Tesla Model X 100D (2018) 475 89 700 100 Tesla Model X P100DL (2018) 465 133 700 100 MINI Cooper S E Countryman ALL4 (2018) 435 33 649 7,6 Tesla Model S75D (2018) 417 68 200 75 Karma Revero (2018) 386 123 900 21,4 Chevrolet Bolt EV (2018) 383 29 995 60 Tesla Model X 75D (2018) 383 73 200 75 Tesla Model 3 Standard 354 28 500 BMW i3 REx (33.2 kWh) (2018) 290 41 795 33,2 BMW i3s REx (33.2 kWh) (2018) 290 44 995 33,2 Nissan LEAF (40 kWh) (2018) 243 23 375 40 Volkswagen e-Golf (2018) 201 23 845 35,8 Hyundai IONIQ Electric (2018) 200 22 885 28 Ford Focus Electric (2018) 185 22 495 33,5 BMW i3 (33.2 kWh) (2018) 183 37 945 33,2 Kia Soul EV (2018) 179 27 345 30 BMW i3s (33.2 kWh) (2018) 172 41 145 33,2 Honda Clarity Electric (2017) 143 н.д. 25,5 Fiat 500e (2017) 135 26 490 24 smart fortwo ED Coupe (2018) 93 17 150 17,6 smart fortwo ED Cabno (2018) 92 21 350 17,6 Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2018) н.д. 93 980 14,1 BMW i8 Coupe (2018) н.д. 143 495 11,6 BMW i8 Roadster (2018) н.д. 159 295 11,6 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2018) н.д. 178 780 14,1

Ioniq Plug-m Hybrid

Toyota Prius Prime

Найкращі електрокари і "гібриди"

Серед електромобілів у співвідношенні ціна — запас ходу оптимальними виявилися Ford Focus Electric, Hyundai Ioniq Electric і Nissan Leaf. До речі, якщо у США Hyundai Ioniq Electric з податковою знижкою коштує 21 292 дол, то в Україні за курсом 26,15 ціна на офіційне авто стартує із 30 768 дол.

Найдешевший електромобіль з найбільшим запасом ходу

Бренд Модель Ціна, дол Запас ходу, км Батарея, кВт smart fortwo ED Coupe (2018) 17 150 93 17,6 smart fortwo ED Cabno (2018) 21 350 92 17,6 Ford Focus Electric (2018) 22 495 185 33,5 Hyundai IONIQ Electric (2018) 22 885 200 28 Nissan LEAF (40 kWh) (2018) 23 375 243 40 Volkswagen e-Golf (2018) 23 845 201 35,8 Fiat 500e (2017) 26 490 135 24 Kia Soul EV (2018) 27 345 179 30 Tesla Model 3 Standard 28 500 354 н.д. Chevrolet Bolt EV (2018) 29 995 383 60 Tesla Model 3 Long Range (2018) 37 500 499 80,5 BMW i3 (33.2 kWh) (2018) 37 945 183 33,2 BMW i3s (33.2 kWh) (2018) 41 145 172 33,2 Tesla Model S75D (2018) 68 200 417 75 Tesla Model X 75D (2018) 73 200 383 75 Tesla Model S 100D (2018) 87 700 539 100 Tesla Model X 100D (2018) 89 700 475 100 Tesla Model S P100DL (2018) 128 700 507 100 Tesla Model X P100DL (2018) 133 700 465 100 Honda Clarity Electric (2017) тільки оренда 143 25,5

Ford Focus Electric

Nissan Leaf

Серед "гібридів" з точки зору співвідношення ціна — запас ходу на батареї найкращими виявилися Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid і Toyota Prius Prime.

Найдешевший "гібрид" з найбільшим запасом ходу на батареї

Бренд Модель Ціна, дол EPA Запас ходу, км Hyundai IONIQ Plug-m Hybrid (2018) 21 292,00 47 1014 Toyota Prius Prime (2018) 23 493,00 40 1030 Ford C-Max Energi (2017) 23 988,00 32 917 Kia Niro PHEV (2018) 24 297,00 42 901 Chevrolet Volt (2018) 26 595,00 85 676 Honda Clarity Plug-in Hybrid (2018) 26 790,00 76 547 Ford Fusion Energi (2018) 28 268,00 34 982 Mitsubishi Outlander PHEV (2018) 29 754,00 35 499 Hyundai Sonata PHEV (2017) 30 566,00 43 950 Kia Optima PHEV (2018) 31 186,00 47 982 Chrysler Pacifica Hybrid (2018) 33 590,00 53 917 MINI Cooper S E Countryman ALL4 (2018) 33 649,00 19 435 Audi A3 Sportback e-tron (2018) 35 973,00 26 644 BMW i3 REx (33.2 kWh) (2018) 41 795,00 156 290 BMW 330e iPerformance (2018) 42 594,00 23 563 BMW i3s REx (33.2 kWh) (2018) 44 995,00 156 290 Mercedes C350e (2018) 45 394,00 13 660 Volvo XC60 T8 Twin Engine (2018) 48 893,00 27 595 BMW 530e iPerformance (2018) 48 977,00 26 595 BMW 530e xDrive iPerformance (2018) 51 277,00 23 579 Volvo S90 T8 Twin Engine (2018) 59 643,00 34 660 BMW X5 xDrive40e(2018) 60 077,00 21 869 Volvo XC90 T8 Twin Engine (2018) 60 943,00 31 612 Mercedes GLE 550e (2018) 63 235,00 13 740 Cadillac CT6 PHEV (2018) 68 590,00 50 692 Porsche Cayenne S E-Hybrid (2018) 75 614,00 23 789 BMW 740e xDrive iPerformance (2018) 87 027,00 23 547 Mercedes S550e (2017) 93 135,00 19 724 Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2018) 93 980,00 39 н.д. Karma Revero (2018) 123 900,00 60 386 BMW i8 Coupe (2018) 143 495,00 37 н.д. BMW i8 Roadster (2018) 159 295,00 35 н.д. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2018) 178 780,00 35 н.д.

Оптимальна альтернатива

Дослідження ринку електрокарів та гібридних автомобілів США показало, що гібридні авто — це логічний етап переходу від бензинових машин до електричних. Гібридні автомашини характеризуються великим запасом ходу, низькою витратою пального і мінімальними шкідливими викидами.

Головне — уряд США за допомогою податкових пільг стимулює ринок гібридних автомобілів. В результаті вони конкурують за ціною з електрокарами, забезпечують більш широкий асортимент і стають оптимальною альтернативою жорсткому переходу з бензинових авто на електрокари.