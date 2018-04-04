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Електромобіль і "гібрид": що краще?

Електромобіль і "гібрид": що краще?

Середа, 4 квітня 2018, 09:10 - Всеволод Некрасов
electrocars.club
"Економічна правда" порівняла ціну і запас ходу 50 електрокарів та гібридних авто.

У гонитві за званням світового лідера за темпами зростання кількості електромобілів Україна не приділяє належної уваги гібридним автомобілям — PHEV. Учасники ринку, уряд та законодавці намагаються перескочити з бензинової ери в електромобільні, минаючи етап "гібридів".

Скасування мита і ПДВ при імпорті діє тільки на електромобілі. Подані до парламенту законопроекти для розвитку ринку електротранспорту також стосуються винятково електрокарів.

"Гібридні" пільги

Тимчасом у США та Євросоюзі пільги поширюються і на придбання гібридних автомобілів. У Сполучених Штатах податковий кредит на купівлю PHEV становить 3501-6670 дол, на електрокар — 7 500 дол. У Грузії почався бум гібридних автомобілів після зниження митних зборів на 50% у 2016 році.

В Україні продажі електрокарів стрімко ростуть, проте зарядна інфраструктура країни лише зароджується. В автопарку — 81% уживаних електрокарів Nissan Leaf із запасом ходу до 100 км. Вони придатні лише для переміщення в межах міста.

Тимчасом деякі гібридні авто пропонують запас ходу на електротязі 47 км, витрату пального у змішаному циклі 1,1 л на 100 км, загальний запас ходу 1 014 км і нижчу ціну, ніж у Nissan Leaf 2018 року на 40 кВт.

Авторитетне онлайн-видання Inside EVs опублікувало докладний список, який містить понад 50 найпопулярніших у США електрокарів та гібридних автомобілів. ЕП порівняла ціни і запас ходу електромобілів та "гібридів".

Муки вибору

У таблиці вказані ключові дані кожного авто, крім витрат пального у "гібридів". Тут найцікавіше — розмір податкової знижки на гібридні машини. Вона коливається у широкому діапазоні. Тимчасом знижка на електрокари всюди одна — 7 500 дол.

 

Конкуренти за ціною і запасом ходу

У першій вибірці автомобілі відсортовані за зростанням ціни з урахуванням податкової знижки. Несподівано на друге місце потрапив "гібрид" Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid 2018 року з ціною 21 292 дол і запасом ходу 1 014 км. В Україні цю модель можна купити офіційно за курсом 26,15 за 31 537 дол.

Народний електрокар Nissan Leaf 40 кВт 2018 року потрапив на шосте місце — 23 375 дол. На сьомому місці з різницею 100 дол — "гібрид" Toyota Prius Prime.

Загалом завдяки більш високій податковій знижці електрокари мають хороші конкурентні позиції. Однак з точки зору запасу ходу, ціни і зручності заправки позиції "гібридів" міцніші.

Найнижча ціна автомобіля з урахуванням податкового кредиту

Зеленим кольором відмічені електромобілі

Бренд Модель Ціна, дол Запас ходу, км Батарея, кВт
smart fortwo ED Coupe (2018) 17 150 93 17,6
Hyundai IONIQ Plug-m Hybrid (2018) 21 292 1 014 8,9
smart fortwo ED Cabno (2018) 21 350 92 17,6
Ford Focus Electric (2018) 22 495 185 33,5
Hyundai IONIQ Electric (2018) 22 885 200 28
Nissan LEAF (40 kWh) (2018) 23 375 243 40
Toyota Prius Prime (2018) 23 493 1 030 8,8
Volkswagen e-Golf (2018) 23 845 201 35,8
Ford C-Max Energi (2017) 23 988 917 7,6
Kia Niro PHEV (2018) 24 297 901 8,9
Fiat 500e (2017) 26 490 135 24
Chevrolet Volt (2018) 26 595 676 18,4
Honda Clarity Plug-in Hybrid (2018) 26 790 547 17
Kia Soul EV (2018) 27 345 179 30
Ford Fusion Energi (2018) 28 268 982 7,6
Tesla Model 3 Standard 28 500 354  
Mitsubishi Outlander PHEV (2018) 29 754 499 12
Chevrolet Bolt EV (2018) 29 995 383 60
Hyundai Sonata PHEV (2017) 30 566 950 9,8
Kia Optima PHEV (2018) 31 186 982 9,8
Chrysler Pacifica Hybrid (2018) 33 590 917 16
MINI Cooper S E Countryman ALL4 (2018) 33 649 435 7,6
Audi A3 Sportback e-tron (2018) 35 973 644 8,8
Tesla Model 3 Long Range (2018) 37 500 499 80,5
BMW i3 (33.2 kWh) (2018) 37 945 183 33,2
BMW i3s (33.2 kWh) (2018) 41 145 172 33,2
BMW i3 REx (33.2 kWh) (2018) 41 795 290 33,2
BMW 330e iPerformance (2018) 42 594 563 7,6
BMW i3s REx (33.2 kWh) (2018) 44 995 290 33,2
Mercedes C350e (2018) 45 394 660 6,2
Volvo XC60 T8 Twin Engine (2018) 48 893 595 10,4
BMW 530e iPerformance (2018) 48 977 595 9,4
BMW 530e xDrive iPerformance (2018) 51 277 579 9,4
Volvo S90 T8 Twin Engine (2018) 59 643 660 10,4
BMW X5 xDrive40e(2018) 60 077 869 9,2
Volvo XC90 T8 Twin Engine (2018) 60 943 612 9,2
Mercedes GLE 550e (2018) 63 235 740 8,8
Tesla Model S75D (2018) 68 200 417 75
Cadillac CT6 PHEV (2018) 68 590 692 18,4
Tesla Model X 75D (2018) 73 200 383 75
Porsche Cayenne S E-Hybrid (2018) 75 614 789 10,8
BMW 740e xDrive iPerformance (2018) 87 027 547 9,2
Tesla Model S 100D (2018) 87 700 539 100
Tesla Model X 100D (2018) 89 700 475 100
Mercedes S550e (2017) 93 135 724 8,7
Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2018) 93 980 н.д. 14,1
Karma Revero (2018) 123 900 386 21,4
Tesla Model S P100DL (2018) 128 700 507 100
Tesla Model X P100DL (2018) 133 700 465 100
BMW i8 Coupe (2018) 143 495 н.д. 11,6
BMW i8 Roadster (2018) 159 295 н.д. 11,6
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2018) 178 780 н.д. 14,1
Honda Clarity Electric (2017) тільки оренда 143 25,5

У другій вибірці автомобілі розмістилися за запасом ходу. Тут безумовними лідерами стали Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid і Toyota Prius Prime.

Найбільший запас ходу

Зеленим кольором відмічені електромобілі

Бренд Модель Запас ходу, км  Ціна, дол  Батарея, кВт
Toyota Prius Prime (2018) 1 030  23 493  8,8
Hyundai IONIQ Plug-m Hybrid (2018) 1 014  21 292  8,9
Ford Fusion Energi (2018) 982  28 268  7,6
Kia Optima PHEV (2018) 982  31 186  9,8
Hyundai Sonata PHEV (2017) 950  30 566  9,8
Ford C-Max Energi (2017) 917  23 988  7,6
Chrysler Pacifica Hybrid (2018) 917  33 590  16
Kia Niro PHEV (2018) 901  24 297  8,9
BMW X5 xDrive40e(2018) 869  60 077  9,2
Porsche Cayenne S E-Hybrid (2018) 789  75 614  10,8
Mercedes GLE 550e (2018) 740  63 235  8,8
Mercedes S550e (2017) 724  93 135  8,7
Cadillac CT6 PHEV (2018) 692  68 590  18,4
Chevrolet Volt (2018) 676  26 595  18,4
Mercedes C350e (2018) 660  45 394  6,2
Volvo S90 T8 Twin Engine (2018) 660  59 643  10,4
Audi A3 Sportback e-tron (2018) 644  35 973  8,8
Volvo XC90 T8 Twin Engine (2018) 612  60 943  9,2
Volvo XC60 T8 Twin Engine (2018) 595  48 893  10,4
BMW 530e iPerformance (2018) 595  48 977  9,4
BMW 530e xDrive iPerformance (2018) 579  51 277  9,4
BMW 330e iPerformance (2018) 563  42 594  7,6
Honda Clarity Plug-in Hybrid (2018) 547  26 790  17
BMW 740e xDrive iPerformance (2018) 547  87 027  9,2
Tesla Model S 100D (2018) 539  87 700  100
Tesla Model S P100DL (2018) 507  128 700  100
Mitsubishi Outlander PHEV (2018) 499  29 754  12
Tesla Model 3 Long Range (2018) 499  37 500  80,5
Tesla Model X 100D (2018) 475  89 700  100
Tesla Model X P100DL (2018) 465  133 700  100
MINI Cooper S E Countryman ALL4 (2018) 435  33 649  7,6
Tesla Model S75D (2018) 417  68 200  75
Karma Revero (2018) 386  123 900  21,4
Chevrolet Bolt EV (2018) 383  29 995  60
Tesla Model X 75D (2018) 383  73 200  75
Tesla Model 3 Standard 354  28 500   
BMW i3 REx (33.2 kWh) (2018) 290  41 795  33,2
BMW i3s REx (33.2 kWh) (2018) 290  44 995  33,2
Nissan LEAF (40 kWh) (2018) 243  23 375  40
Volkswagen e-Golf (2018) 201  23 845  35,8
Hyundai IONIQ Electric (2018) 200  22 885  28
Ford Focus Electric (2018) 185  22 495  33,5
BMW i3 (33.2 kWh) (2018) 183  37 945  33,2
Kia Soul EV (2018) 179  27 345  30
BMW i3s (33.2 kWh) (2018) 172  41 145  33,2
Honda Clarity Electric (2017) 143  н.д.  25,5
Fiat 500e (2017) 135  26 490  24
smart fortwo ED Coupe (2018) 93  17 150  17,6
smart fortwo ED Cabno (2018) 92  21 350  17,6
Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2018) н.д.  93 980  14,1
BMW i8 Coupe (2018) н.д.  143 495  11,6
BMW i8 Roadster (2018) н.д.  159 295  11,6
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2018) н.д.  178 780  14,1

Ioniq Plug-m Hybrid

Toyota Prius Prime

Найкращі електрокари і "гібриди"

Серед електромобілів у співвідношенні ціна — запас ходу оптимальними виявилися Ford Focus Electric, Hyundai Ioniq Electric і Nissan Leaf. До речі, якщо у США Hyundai Ioniq Electric з податковою знижкою коштує 21 292 дол, то в Україні за курсом 26,15 ціна на офіційне авто стартує із 30 768 дол.

Найдешевший електромобіль з найбільшим запасом ходу

Бренд Модель Ціна, дол Запас ходу, км Батарея, кВт
smart fortwo ED Coupe (2018) 17 150 93 17,6
smart fortwo ED Cabno (2018) 21 350 92 17,6
Ford Focus Electric (2018) 22 495 185 33,5
Hyundai IONIQ Electric (2018) 22 885 200 28
Nissan LEAF (40 kWh) (2018) 23 375 243 40
Volkswagen e-Golf (2018) 23 845 201 35,8
Fiat 500e (2017) 26 490 135 24
Kia Soul EV (2018) 27 345 179 30
Tesla Model 3 Standard 28 500 354 н.д.
Chevrolet Bolt EV (2018) 29 995 383 60
Tesla Model 3 Long Range (2018) 37 500 499 80,5
BMW i3 (33.2 kWh) (2018) 37 945 183 33,2
BMW i3s (33.2 kWh) (2018) 41 145 172 33,2
Tesla Model S75D (2018) 68 200 417 75
Tesla Model X 75D (2018) 73 200 383 75
Tesla Model S 100D (2018) 87 700 539 100
Tesla Model X 100D (2018) 89 700 475 100
Tesla Model S P100DL (2018) 128 700 507 100
Tesla Model X P100DL (2018) 133 700 465 100
Honda Clarity Electric (2017) тільки оренда 143 25,5

Ford Focus Electric

Nissan Leaf

Серед "гібридів" з точки зору співвідношення ціна — запас ходу на батареї найкращими виявилися Hyundai Ioniq Plug-m Hybrid і Toyota Prius Prime.

Найдешевший "гібрид" з найбільшим запасом ходу на батареї

Бренд Модель  Ціна, дол  EPA Запас ходу, км
Hyundai IONIQ Plug-m Hybrid (2018)    21 292,00   47 1014
Toyota Prius Prime (2018)    23 493,00   40 1030
Ford C-Max Energi (2017)    23 988,00   32 917
Kia Niro PHEV (2018)    24 297,00   42 901
Chevrolet Volt (2018)    26 595,00   85 676
Honda Clarity Plug-in Hybrid (2018)    26 790,00   76 547
Ford Fusion Energi (2018)    28 268,00   34 982
Mitsubishi Outlander PHEV (2018)    29 754,00   35 499
Hyundai Sonata PHEV (2017)    30 566,00   43 950
Kia Optima PHEV (2018)    31 186,00   47 982
Chrysler Pacifica Hybrid (2018)    33 590,00   53 917
MINI Cooper S E Countryman ALL4 (2018)    33 649,00   19 435
Audi A3 Sportback e-tron (2018)    35 973,00   26 644
BMW i3 REx (33.2 kWh) (2018)    41 795,00   156 290
BMW 330e iPerformance (2018)    42 594,00   23 563
BMW i3s REx (33.2 kWh) (2018)    44 995,00   156 290
Mercedes C350e (2018)    45 394,00   13 660
Volvo XC60 T8 Twin Engine (2018)    48 893,00   27 595
BMW 530e iPerformance (2018)    48 977,00   26 595
BMW 530e xDrive iPerformance (2018)    51 277,00   23 579
Volvo S90 T8 Twin Engine (2018)    59 643,00   34 660
BMW X5 xDrive40e(2018)    60 077,00   21 869
Volvo XC90 T8 Twin Engine (2018)    60 943,00   31 612
Mercedes GLE 550e (2018)    63 235,00   13 740
Cadillac CT6 PHEV (2018)    68 590,00   50 692
Porsche Cayenne S E-Hybrid (2018)    75 614,00   23 789
BMW 740e xDrive iPerformance (2018)    87 027,00   23 547
Mercedes S550e (2017)    93 135,00   19 724
Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2018)    93 980,00   39 н.д.
Karma Revero (2018)  123 900,00   60 386
BMW i8 Coupe (2018)  143 495,00   37 н.д.
BMW i8 Roadster (2018)  159 295,00   35 н.д.
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (2018)  178 780,00   35 н.д.

Оптимальна альтернатива

Дослідження ринку електрокарів та гібридних автомобілів США показало, що гібридні авто — це логічний етап переходу від бензинових машин до електричних. Гібридні автомашини характеризуються великим запасом ходу, низькою витратою пального і мінімальними шкідливими викидами.

Головне — уряд США за допомогою податкових пільг стимулює ринок гібридних автомобілів. В результаті вони конкурують за ціною з електрокарами, забезпечують більш широкий асортимент і стають оптимальною альтернативою жорсткому переходу з бензинових авто на електрокари.

електромобіль ЄС США
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