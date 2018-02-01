У 2017 році в Україні зареєстрували вдвічі більше електромобілів

У 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

Про це повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі на основі аналізу даних МВС.

Найпопулярнішою маркою в Україні залишається Nissan, перевагу якому у 2017 році віддали 2666 автомобілісти (частка на ринку 81,7%).

На друге місце піднявся електромобіль BMW, який займав у попередньому році лише п'яту позицію (117 одиниць, або 3,6% від усіх реєстрацій).

Трохи відстає від нього Tesla, яка посіла третю сходинку рейтингу з показником 111 авто (частка на ринку 3,4%). На четвертому місці опинився Ford - 76 шт. (частка на ринку 2,3%), а замикає ТОП-5 ринку електромобілів Fiat, який збільшив реєстрації у сім разів до 42 одиниць (частка на ринку 1,3%).

Зазначається, що первинні реєстрації становили майже 40% від усього обсягу зареєстрованих електромобілів. Не ввійшли до статистики перереєстрації та тимчасові реєстрації.

Нагадаємо, за 2017 рік у світі продано понад 1,2 мільйона електромобілів і заряджають гібридів, що є новим рекордом, що на 57% більше, ніж в 2016 році.

Кожен п'ятий автомобіль у Львові повинен бути електричним до 2025 року.

Економічна правда