Ryanair зайде в Україну попри неузгодженість з "Борисполем" - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян упевнений, що неузгодженість між авіакомпанією Ryanair та аеропортом "Бориспіль" щодо часу прильоту і вильоту рейсів не вплине на плани лоукостера про вихід на український ринок.

Про це він заявив у коментарі журналістам у п'ятницю, 6 квітня, передає Укрінформ.

За його словами, авіакомпанія Ryanair точно полетить з України, а пасажири, які вже придбали квитки, зможуть скористатися послугами авіакомпанії.

"Я щиро сподіваюся, що президент або міністр інфраструктури не буде займатися питаннями видачі слотів, але я не маю жодних сумнівів, що Ryanair полетить, і ті, хто планував придбати квитки, скористуються послугами цієї авіакомпанії", - наголосив Омелян.

Він зауважив, що для вирішення таких питань в аеропорту "Бориспіль" працює команда професіоналів.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів був запланований на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.

Берлін став 11-м напрямком з Києва, на який Ryanair відкрив продаж квитків.

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