Економіка минулого року росла краще, ніж здавалося

Державний комітет статистики повідомив про зростання реального ВВП України в 2017 році на 2,5%, на 0,3% більше, ніж за попередніми оцінками.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Відзначається, що зростання ВВП в 2016 році також переглянутий у бік підвищення до 2,4% з 2,3%.

Як відомо, НБУ очікує, що в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.

Президент Петро Порошенко очікує зростання української економіки на понад 3,2% у 2018 році.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2018 році.

Економічна правда