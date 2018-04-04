OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про вартість продуктів, зарплатні борги та репутацію Коломойського.

Про транзит газу. Після запуску "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" транзит російського газу через Україну впаде в 10 разів.

Про колапс через Ryanair. Лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту Боріcполь через бажання літати в години з піковими навантаженнями.

Про зарплатні борги. Керівникам підприємств, які не гаситимуть борги з заробітної плати, загрожує кримінальна відповідальність.

Про газовий бізнес оточення Януковича. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує свою причетність до газового бізнесу екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про наглядову раду УЗ. Уряд скасував конкурс з відбору кандидатів на посади членів наглядової ради Укрзалізниці і призначив новий.

Про фермерів. Кабмін погодив і передав на розгляд Ради проект закону про передачу 500 тисяч га сільськогосподарської землі у власність 23 тисяч українських фермерів, які працюють на ній.

Про вартість продуктів. Компанія GfK за допомогою даних споживчої панелі домогосподарств порівняла, скільки платить домогосподарство в Україні та в Польщі за повсякденні харчі та напої.

Про репутацію Коломойського. Колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський подав два позови до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.

Ви хочете знати більше?

Електромобіль і "гібрид": що краще

"Економічна правда" порівняла ціну і запас ходу 50 електрокарів та гібридних авто.

Андрій Пишний: Якщо "Укрпошта" хоче бути банком, то банкам треба дати торгувати чайниками і гречкою

Що відбувається з Ощадбанком, чи насправді він уже не той бюрокартичний "монстр". Про це в розмові з головою Андрієм Пишним.