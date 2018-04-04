В "Борисполі" заявили про можливий колапс через прихід Ryanair

Лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту Боріcполь через бажання літати в години з піковими навантаженнями.

Про це повідомив в інтерв'ю Liga.net гендиректор Борисполя Павло Рябікін.

"Прилітаючи в пікові години, вони створять колапс в аеропорту і фізично не зможуть прилетіти і полетіти за бажані ними 35 хвилин. Їм доведеться простоювати дві години, тому що потрібно буде чекати вільного автобуса, гейта, стоянки і т.д.", - заявив Рябікін.

За його словами, Ryanair розпочав продаж квитків не отримавши погодження слотів (часових проміжків в аеропорту, коли можливе обслуговування, - прим.) в Борисполі.

"Можу спрогнозувати, що тимчасові проміжки, які вони вказують в системі продажів як час вильоту з Борисполя, нами надані бути не можуть, тому що вони збігаються з періодами ранкових і вечірніх пікових розльотів. У ці відрізки навіть зараз йде перевищення пропускної спроможності аеропорту на годину-дві. Проте компанія вказує саме той час, який ми їм не підтверджували", - зазначив Рябікін.

Глава Борисполя підкреслив, що аеропорт направив лоукостеру два листи, де вказав блоковані тимчасові відрізки - коли підприємство не може обслужити авіаперевізника через підвищене завантаження.

"Також ми відразу їм сказали, що проблема знімається, як тільки вони відкривають 15 щоденних рейсів з Борисполя. Тоді ми зможемо спеціально під них відкрити термінал F. Це мінімальна кількість рейсів для його беззбиткової експлуатації. А поки пропонуємо термінал D, але там слоторегульована ситуація", - сказав Рябікін.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

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