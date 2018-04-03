Агрохолдинг Косюка розмістив євробонди на півмільярда доларів

"Миронівський хлібопродукт" завершив розміщення восьмирічних єврооблігацій на 550 мільйонів доларів з прибутковістю 6,95% річних.

Про це повідомила холдингова компанія агрохолдингу MHP SE на веб-сайті Лондонської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Компанія нагадує, що виручені кошти будуть спрямовані, в тому числі на фінансування викупу всіх або частини євробондів-2020.

Крім того, MHP SE повідомила, що акцептувала всі подані на початковому етапі викупу заявки на суму 409,783 млн доларів з 495,6 млн доларів єврооблігацій в обігу.

Спільними менеджерами угоди виступають британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank і UBS.

Крім єврооблігацій-2020, в обігу перебувають євробонди на 500 млн доларів з терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних.

Раніше повідомлялося, що рада директорів агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" схвалила виплату проміжних дивідендів у розмірі 0,7492 долара за акцію, що еквівалентно, приблизно, 80 мільйонам доларів.

Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП.

Таким чином, він отримає близько 53 млн доларів дивідендів.

Як повідомлялося, Косюк увійшов до списку найбагатших людей України за версією журналу Forbes.

Його статок оцінюється в 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, у 2017 році виробники курятини отримали половину коштів з програми дотацій з компенсації ПДВ. На таку програму було передбачено в 2017 році 4 млрд грн. З них за січень-жовтень "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка отримав 1,4 млрд грн, Укрлендфармінг Олега Бахматюка — 517 млн грн.

Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. Проте не виключив птахівництво із загальної системи держпідтримки.

Наразі агрохолдинг будує у Вінницькій області одну з найбільших в Європі птахофабрик.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет оцінює частку агрохолдингу ПАТ "Миронівський хлібопродукт" на ринку курячого м'яса в 38%.

У 2018 році програма державної підтримки тваринництва буде поширена також на птахівництво. В програму, зокрема, додано дві нові форми державної підтримки, які можуть знову дозволити птахівникам отримати левову частку дотацій із державного бюджету.