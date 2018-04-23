П'ятий транш МФВ може стати останнім для України - S&P

П'ятий транш кредиту Міжнародного валютного фонду на суму 1,9 мільярда доларів, який Міністерство фінансів розраховує отримати в травні-червні поточного року, може стати останнім для України до 2020 року.

Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, передає УНІАН.

"Програма розширеного фінансування МВФ завершиться в березні 2019 року, і ми не очікуємо якихось додаткових перерахувань в рамках цієї програми понад підтримки, передбаченої у четвертому звіті МВФ. Беручи до уваги графік проведення виборів, ми не прогнозуємо надання підтримки після завершення програми розширеного фінансування МВФ, у період до 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Агентство вважає, що після проведення виборів процес формування коаліції, можливо, буде ускладненим, що може призвести до того, що переговори про нову фінансування з боку МВФ будуть відкладені.

Нагадаємо, раніше в інфляційному звіті НБУ зазначалося, що Нацбанк планує підписати нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

До 2020 року НБУ очікує надходження від МВФ кредитних траншів загальною сумою у 2 мільярди доларів.

МВФ у свою чергу вимагає від України перегляду ціни на газ.

Без отримання чергового траншу від МВФ успішний вихід України на ринки зовнішніх запозичень практично неможливий.

Глава Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Україна домовилась з ЄС про умови наступного траншу, які відповідатимуть пріоритетам розвитку економіки України.