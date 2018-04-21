НБУ планує нову програму з МВФ
Національний банк України планує підписати нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду в 2020 році.
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
"Ключовим припущенням прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році і підписання нової програми у 2020 році", - сказано в звіті.
Як відзначають в Нацбанку, це допоможе Україні зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозний рівень.
У той же час до 2020 року Нацбанк очікує надходження від МВФ кредитних траншів загальною сумою в 2 мільярди доларів.
Нагадаємо, без отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду успішний вихід України на ринки зовнішніх запозичень практично неможливий.
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Економічна правда