НБУ планує нову програму з МВФ

Національний банк України планує підписати нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду в 2020 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"Ключовим припущенням прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році і підписання нової програми у 2020 році", - сказано в звіті.

Як відзначають в Нацбанку, це допоможе Україні зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозний рівень.

У той же час до 2020 року Нацбанк очікує надходження від МВФ кредитних траншів загальною сумою в 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, без отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду успішний вихід України на ринки зовнішніх запозичень практично неможливий.

Також МВФ вимагає від України перегляду ціни на газ.

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Економічна правда