Без траншу МВФ Україна не зможе випустити євробонди — Мінфін

Сергій Марченко

Без отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду успішний вихід України на ринки зовнішніх запозичень практично неможливий.

Про це в інтерв'ю виданню Delo.ua розповів заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"Ми плануємо виходити на зовнішні ринки запозичень, а без МВФ це буде коштувати дорого, якщо це взагалі можливо", - сказав Марченко.

У той же час, отримання фінансування передбачає виконання певних вимог фонду, зокрема, підвищення вартості газу для населення, що тягне за собою збільшення витрат бюджету на виплату субсидій і пільг, гарантованих державою.

"Якщо буде підвищення тарифів, потрібні будуть додаткові витрати. Ми не є прихильниками зростання незбалансованих витрат. З іншого боку, ми розуміємо, що вимоги МВФ повинні бути реалізовані. Щоб продовжити програму, буде знайдено компромісне рішення", - зазначив чиновник.

Він пояснив, що поки не ясно, яким саме чином уряд планує збалансувати видатки бюджету з вимогами МВФ. Можливо, це буде часткове підняття або перегляд формули тарифоутворення.

"Я поки не готовий сказати, яке саме рішення. Але переговори, безумовно, потрібно продовжувати", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, Національний банк очікує залучення Україною 4 мільярдів доларів у 2018-2019 роках від розміщення єврооблігацій.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році.

Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5-2,5% річних.

Нагадаємо, основними покупцями нових 15-річних єврооблігацій України виступилиінвестори зі США (46%) і Великобританії (36%).

Представники Україні 11-15 вересня провели road show євробондів. Зустрічі з інвесторами пройшли в Великобританії і США. Організаторами були обрані BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Нагадаємо, шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що випуск єврооблігацій без продовження співпраці з МВФ стане причиною фінансової кризи в Україні.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.

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