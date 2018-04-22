Україна домовилась з ЄС про умови наступного траншу

Умови наступної програми макрофінансової допомоги ЄС відповідатимуть пріоритетам розвитку економіки України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів Олександр Данилюк зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.

В рамках зустрічі обговорили питання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС для України та умови для виділення першого траншу допомоги.

"Сторони підкреслили, що ці умови будуть відповідати пріоритетам розвитку української економіки та будуть направлені на зміцнення фінансової та економічної стабільності нашої країни, подолання корупції та продовження втілення структурних реформ", - зазначає прес-служба.

"Ми постійно отримуємо велику підтримку ЄС на шляху перетворення України на країну із стійкою економікою та стабільною фінансовою системою. Нещодавнє схвалення Європейською комісією четвертої програми макрофінансової допомоги є надзвичайно важливим кроком у підтримці нашими європейськими партнерами реформ в країні" - зазначив Данилюк.

Валдіс Домбровскіс, в свою чергу, зазначив, що Європейська комісія позитивно оцінює зміни в Україні, що відбулися за останні роки. При цьому він підкреслив, що Україні необхідно завершити низку важливих реформ, які дадуть поштовх розвитку економіки та посилять боротьбу з корупцією.

Економічна правда