Telegram запропонував російським користувачам влаштувати акцію протесту

Telegram запропонував росіянам 22 квітня о сьомій годині вечора запускати з вікон паперові літачки.

Про це йдеться в повідомлені від офіційного сервісного аккаунта месенджера, яке отримали деякі користувачі з Росії, передає Meduza.

У сповіщенні сказано, що це акція на підтримку вільного інтернету, приурочена до сьомого дня блокування Telegram в Росії.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Пізніше стало відомо, що Telegram у РФ працює, а сайт Роскомнадзору – ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.

Також Роскомнадзор погрожує заблокувати Facebook.

Тим часом Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам, на відміну від, наприклад, Google.

Економічна правда