Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам - Дуров

Власник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер продовжує залишатися доступним російським користувачам, незважаючи на блокування понад 18 млн IP-адрес.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Телеграм" продовжує залишатися доступним російським користувачам, незважаючи на блокування владою РФ понад 18 млн IP-адрес за останні чотири дні", - написав він у своєму акаунті в соцмережі "ВКонтакте".

Він зазначив, що все більше IT-підприємців, програмістів і системних адміністраторів справою допомагають забезпечувати гарантовані Конституцією права росіян.

"Спасибі всім, хто бере участь в цифровому опорі", - додав Дуров.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Пізніше стало відомо, що Telegram у РФ працює, а сайт Роскомнадзору – ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.

Також Роскомнадзор погрожує заблокувати Facebook.

Економічна правда