Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам - Дуров
Власник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер продовжує залишатися доступним російським користувачам, незважаючи на блокування понад 18 млн IP-адрес.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Телеграм" продовжує залишатися доступним російським користувачам, незважаючи на блокування владою РФ понад 18 млн IP-адрес за останні чотири дні", - написав він у своєму акаунті в соцмережі "ВКонтакте".
Він зазначив, що все більше IT-підприємців, програмістів і системних адміністраторів справою допомагають забезпечувати гарантовані Конституцією права росіян.
"Спасибі всім, хто бере участь в цифровому опорі", - додав Дуров.
Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.
16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.
Пізніше стало відомо, що Telegram у РФ працює, а сайт Роскомнадзору – ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.
Також Роскомнадзор погрожує заблокувати Facebook.
Економічна правда