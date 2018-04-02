OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про авто на "бляхах", ціни на залізничні квитки та приватизацію.

Про авто на "бляхах". Державна прикордонна служба викрила схему незаконного ввезення в країну транспортних засобів з іноземною реєстрацією та їх подальшої легалізації.

Про позов Приватбанку. 30 березня в суд Нікосії Приватбанк подав судовий позов щодо кіпрської PricewaterhouseCoopers та української аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.

Про авіаперевезення. Авіакомпанія Air Malta має намір відновити регулярні рейси з Мальти в Київ з 19 червня.

Про ціни на залізничні квитки. Вартість квитків на поїзди Укрзалізниці з квітня 2018 року може зрости на 12%.

Про "Нову Пошту". Європейський банк реконструкції і розвитку надасть кредит на розвиток компанії "Нова Пошта".

Про нові правила паркування. Закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, зміну правил паркування та евакуації опублікували в газеті "Голос України".

Про приватизацію. Фонд держмайна в зв'язку зі вступом в силу нового закону "Про приватизацію державного майна" переглянув переліки об'єктів на приватизацію у 2018 році.

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Монетизація субсидій: як "живі" гроші змусять українців економити

Уряд підозрює, що не всі сім'ї, які отримують комунальні субсидії, справді їх потребують. На думку чиновників, зробити систему субсидій більш прозорою дозволить монетизація. Що це таке і як це допоможе бюджету?