ЄБРР дасть "Новій пошті" кредит на розвиток

Європейський банк реконструкції і розвитку надасть кредит на розвиток компанії "Нова Пошта".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що інформацію підтвердили обидві сторони кредитної угоди.

Сума кредиту поки не оголошується. Також інформація про кредит не вказана на веб-сайті ЄБРР. Тим часом, згідно з правилами банку, він може не публікувати інформацію про кредит, сума якого становить менше 20 млн доларів.

Подробиці угоди і плани розвитку компанії будуть оголошені на спільній прес-конференції 4 квітня 2018 року.

Заснована в 2001 році, "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії складається з понад 2,3 тис відділень по всій країні. У 2017 році "Нова Пошта" доставила більше 145 млн відправлень, з яких понад 5 млн склали міжнародні.

16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

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Економічна правда