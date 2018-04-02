Прикордонники розкрили схему незаконного ввезення авто "на євробляхах"

Державна прикордонна служба викрила схему незаконного ввезення в країну транспортних засобів з іноземною реєстрацією та їх подальшої легалізації.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Також було встановлено коло осіб, які незаконно взяли на себе повноваження державних органів.

"Чітко з’ясовано механізм здійснення протиправної діяльності, який полягав у незаконному ввезенні в Україну з Польщі автомобілів польської і литовської реєстрації. При цьому використовувалися підроблені контрольні талони з відмітками прикордонної служби і митниці про перетин кордону", - йдеться в повідомленні.

Зараз підтверджено незаконне ввезення через пункт пропуску Ягодин 131 транспортного засобу.

Після формування доказової бази на завершальній стадії документування проведені обшуки в приватних господарствах Любомильський району Волинської області, а це - 7 фігурантів справи.

Як результат, повністю підтверджено злочинну діяльність і вилучено ще низку транспортних засобів та велику кількість речей і предметів, які буде використано як докази у суді.

Зокрема, під час обшуків виявлено 4 незаконно ввезених транспортних засоби, 32 комплекти номерних знаків на автомобілі польської та української реєстрації, підроблені датоштампи прикордонних і митних органів.

Також знайдено окремі елементи відтисків і штампів українською і польськими мовами, що використовувались для підробки різних документів, підроблені печатки польських нотаріусів, більш ніж 1 тисяча бланків контрольних талонів, понад 60 польських свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, близько 60 пакетів документів на автомобілі, в тому числі і підроблені бланки доручень на право керування, поліси страхування, договори купівлі-продажу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готовий протягом місяця врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією, якщо Верховна Рада делегує їм це право.

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