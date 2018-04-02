Приватбанк подав судові позови проти PwC на 3 мільярди доларів

30 березня 2018 року в районний суд Нікосії (Кіпр) Приватбанк подав офіційний судовий позов щодо кіпрської PricewaterhouseCoopers та української аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

"Сума позовної заяви становить 3 мільярди доларів як відшкодування збитків, яких, як вважає Приватбанк, він зазнав унаслідок серйозних і значних порушень з боку PwC своїх обов’язків і, перш за все, обов’язків під час перевірки фінансової звітності Приватбанку за звітні періоди, що закінчуються 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року", - йдеться у повідомленні.

В банку заявили, що після подачі судового позову проти колишніх власників банку у Високому суді Лондона в грудні 2017 року позовна заява проти PwC є наступним важливим кроком, зробленим Приватбанком щодо відшкодування величезних збитків, тягар від яких до сьогодні в значній мірі впливає на економіку України.

"Подача позову проти PwC є логічним і необхідним кроком, з огляду на велику відповідальність PwC з перевірки фінансової звітності банку. Абсолютна нездатність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років призвела до того, що практично весь корпоративний кредитний портфель банку не обслуговується й не має відповідного заставного забезпечення. Відтепер кіпрський суд буде ухвалювати рішення щодо PwC в установленому порядку", - зазначив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл.

Повідомляється, що Приватбанк доручив міжнародній юридичній компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобританія) спільно з кіпрськими юридичними фірмами Antis Triantafyllides & Sons та Chrysses Demetriades & Co представляти його інтереси в ході судових розглядів з PwC.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту.Компанія існує більш ніж 160 років та входить до "великої четвірки" аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі базується в Лондоні.

Нагадаємо, Національний банк виключив ТОВ "Прайсвотерхаускуперс" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

В Національному банку заявляли, що PricewaterhouseCoopers оцінювали застави в Приватбанку в рази більше за їхню реальну вартість.

Компанія мала намір оскаржити рішення Національного банку про виключення її з реєстру.

PwC проводила аудит фінансової звітності Приватбанку за 2015 рік відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторський висновок у цій фінансовій звітності містив застереження щодо операцій зі пов'язаними особами.

Крім того, як описано у фінансовій звітності за 2015 рік, на початку 2016 року Приватбанк і його мажоритарні акціонери погодили із НБУ комплексний план реструктуризації.

Повідомляється, що за день до того, як був випущений аудиторський висновок з фінансової звітності за 2015 рік, а саме 30 червня 2016 року, НБУ підтвердив на зустрічі з PwC Україна, що цей план реструктуризації виконується згідно з графіком.

PwC не проводила аудит фінансової звітності Приватбанку після 31 грудня 2015 року.

Економічна правда